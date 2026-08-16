Число пострадавших в Киеве после ночной атаки рф возросло до трёх человек - ГСЧС
Киев • УНН
В Киеве после российских ударов в ночь на 16 августа число пострадавших увеличилось до трёх. Спасатели ликвидируют последствия обстрела в Оболонском и Голосеевском районах.
Количество пострадавших в результате российских ударов по Киеву в ночь на 16 августа увеличилось до 3 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Спасатели продолжают ликвидировать последствия ночного обстрела столицы в Оболонском и Голосеевском районах
Напомним
Киев в ночь на воскресенье, 16 августа, был атакован врагом с воздуха. По словам мэра Виталия Кличко, столица подверглась атаке баллистическими ракетами. В Оболонском районе произошло возгорание нежилого помещения.