Число пострадавших в Киеве после ночной атаки рф возросло до трёх человек - ГСЧС

Количество пострадавших в результате российских ударов по Киеву в ночь на 16 августа увеличилось до 3 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Спасатели продолжают ликвидировать последствия ночного обстрела столицы в Оболонском и Голосеевском районах - говорится в сообщении.

Напомним

Киев в ночь на воскресенье, 16 августа, был атакован врагом с воздуха. По словам мэра Виталия Кличко, столица подверглась атаке баллистическими ракетами. В Оболонском районе произошло возгорание нежилого помещения.