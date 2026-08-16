В США планируют задерживать правонарушителей с помощью электрошоковых перчаток
Киев • УНН
Уже в ближайшее время в США могут задерживать правонарушителей с помощью электрошоковых перчаток. Правозащитники опасаются, что технология может упростить незаметное применение силы и создать дополнительные риски злоупотреблений.
Уже в ближайшее время в США нарушителей могут задерживать с помощью электрошоковых перчаток. Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) планирует закупить их на $20 млн, сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Речь идет об устройствах GLOVE — внешне они работают как обычные патрульные перчатки, однако после активации могут передавать электрический импульс при непосредственном контакте с кожей. Их планируют использовать для деэскалации и принуждения к выполнению требований в случае физического сопротивления.
Согласно плану, ICE может получить тысячи таких устройств к марту. Ранее эту технологию уже использовали отдельные американские тюрьмы и полицейские подразделения.
Производитель предупреждает, что перчатки нельзя применять в качестве наказания или только из-за словесного неповиновения, а также против детей, беременных, пожилых людей и людей с инвалидностью.
Правозащитники раскритиковали планы ICE. В Американском союзе гражданских свобод опасаются, что технология может упростить незаметное применение силы и создать дополнительные риски злоупотреблений.
Добавим, что для использования электрошоковых перчаток сотрудники должны проходить специальное обучение и переаттестацию каждые два года.
Напомним
В суд передали обвинительный акт в отношении начальника группы одного из отделов Ковельского районного ТЦК и СП, подозреваемого по делу о избиении 60-летнего жителя Волыни, которому, по данным следствия, во время задержания сломали руку, применили электрошокер и перцовый баллончик.
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