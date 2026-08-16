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У США планують затримувати порушників електрошоковими рукавичками

Київ • УНН

 • 10729 перегляди

Вже незабаром у США можуть затримувати порушників електрошоковими рукавичками. Правозахисники побоюються, що технологія може спростити непомітне застосування сили та створити додаткові ризики зловживань.

У США планують затримувати порушників електрошоковими рукавичками

Вже незабаром у США можуть затримувати порушників електрошоковими рукавичками. Імміграційна та митна служба США (ICE) планує закупити їх на $20 млн, повідомляє УНН із посиланням на AP.

Деталі

Йдеться про пристрої GLOVE - зовні вони працюють як звичайні патрульні рукавички, однак після активації можуть передавати електричний імпульс при безпосередньому контакті зі шкірою. Їх планують використовувати для деескалації та примусу до виконання вимог у разі фізичного опору.

За планом, ICE може отримати тисячі таких пристроїв до березня. Раніше технологію вже використовували окремі американські в'язниці та поліцейські підрозділи.

Виробник попереджає, що рукавички не можна застосовувати як покарання або лише через словесну непокору, а також проти дітей, вагітних, літніх людей та людей з інвалідністю.

Правозахисники розкритикували плани ICE. В Американському союзі громадянських свобод побоюються, що технологія може спростити непомітне застосування сили та створити додаткові ризики зловживань.

Додамо, що для використання електрошокових рукавичок співробітники мають проходити спеціальне навчання та переатестацію кожні два роки.

Нагадаємо

До суду передали обвинувальний акт щодо начальника групи одного з відділів Ковельського районного ТЦК та СП, підозрюваного у справі про побиття 60-річного жителя Волині, якому, за даними слідства, під час затримання зламали руку, застосували електрошокер та перцевий балончик.

МВС роз'яснило зміни до закону щодо використання Нацгвардією кийків та електрошокерів22.03.25, 11:18 • 22665 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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