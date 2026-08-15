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ГУР показало кадры уничтожения российских военнослужащих и техники на Запорожском направлении бойцами РДК

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Операторы БПЛА РДК из состава ГУР на протяжении зимы и лета 2026 года поражали позиции, технику и логистику российских войск на Запорожском направлении. Это ослабило способность оккупантов удерживать позиции и проводить ротации.

ГУР показало кадры уничтожения российских военнослужащих и техники на Запорожском направлении бойцами РДК

Операторы ударных БПЛА Русского добровольческого корпуса из состава «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины на протяжении зимы и лета 2026 года вели боевую работу на Запорожском направлении, поражая позиции, технику и логистику российских войск. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, опубликовав архивные кадры боевой работы, пишет УНН.

Детали

По данным ГУР, разведывательно-ударные группы РДК на протяжении нескольких месяцев сопровождали штурмовые подразделения. Операторы БПЛА выявляли позиции российских войск, корректировали огонь, а также уничтожали вражескую пехоту и разведывательные беспилотники.

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Украинские разведчики также наносили удары по логистическим маршрутам, узлам связи и пунктам управления российских подразделений.

Операторы БПЛА поражали укрытия и блиндажи российских военнослужащих, а также легковые и грузовые автомобили, которые использовали оккупационные войска.

В ГУР отметили, что результаты работы разведывательно-ударных групп ослабили способность российских войск удерживать позиции и проводить ротации на Запорожском направлении.

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Степан Гафтко

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