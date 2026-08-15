ГУР показало кадры уничтожения российских военнослужащих и техники на Запорожском направлении бойцами РДК
Киев • УНН
Операторы БПЛА РДК из состава ГУР на протяжении зимы и лета 2026 года поражали позиции, технику и логистику российских войск на Запорожском направлении. Это ослабило способность оккупантов удерживать позиции и проводить ротации.
Операторы ударных БПЛА Русского добровольческого корпуса из состава «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины на протяжении зимы и лета 2026 года вели боевую работу на Запорожском направлении, поражая позиции, технику и логистику российских войск. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, опубликовав архивные кадры боевой работы, пишет УНН.
Детали
По данным ГУР, разведывательно-ударные группы РДК на протяжении нескольких месяцев сопровождали штурмовые подразделения. Операторы БПЛА выявляли позиции российских войск, корректировали огонь, а также уничтожали вражескую пехоту и разведывательные беспилотники.
ГУР во взаимодействии с Силами обороны сорвали наступление россиян на Запорожье - ликвидировано более 300 оккупантов07.03.26, 12:57 • 4193 просмотра
Украинские разведчики также наносили удары по логистическим маршрутам, узлам связи и пунктам управления российских подразделений.
Операторы БПЛА поражали укрытия и блиндажи российских военнослужащих, а также легковые и грузовые автомобили, которые использовали оккупационные войска.
В ГУР отметили, что результаты работы разведывательно-ударных групп ослабили способность российских войск удерживать позиции и проводить ротации на Запорожском направлении.
Моральное состояние оккупантов держится на опиоидах: ГУР обнародовало новые перехваты31.01.26, 15:23 • 17810 просмотров