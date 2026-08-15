ГУР показало кадри знищення російських військових і техніки на Запорізькому напрямку бійцями РДК
Київ • УНН
Оператори БПЛА РДК зі складу ГУР протягом зими та літа 2026 року уражали позиції, техніку та логістику російських військ на Запорізькому напрямку. Це послабило спроможність окупантів утримувати позиції та проводити ротації.
Оператори ударних БПЛА Російського добровольчого корпусу зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України протягом зими та літа 2026 року проводили бойову роботу на Запорізькому напрямку, уражаючи позиції, техніку та логістику російських військ. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, опублікувавши архівні кадри бойової роботи, пише УНН.
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За даними ГУР, розвідувально-ударні групи РДК протягом кількох місяців супроводжували штурмові підрозділи. Оператори БПЛА виявляли позиції російських військ, коригували вогонь, а також знищували ворожу піхоту та розвідувальні безпілотники.
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Українські розвідники також завдавали ударів по логістичних маршрутах, вузлах зв'язку та пунктах управління російських підрозділів.
Оператори БПЛА уражали укриття та бліндажі російських військових, а також легкові й вантажні автомобілі, які використовували окупаційні війська.
У ГУР зазначили, що результати роботи розвідувально-ударних груп послабили спроможність російських військ утримувати позиції та проводити ротації на Запорізькому напрямку.
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