Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

ГУР у взаємодії з Силами оборони зірвали наступ росіян на Запоріжжя - ліквідовано понад 300 окупантів

Київ • УНН

 • 1254 перегляди

Розвідники ГУР за три місяці ліквідували понад 300 росіян та взяли 39 полонених. Оборону стабілізовано завдяки знищенню логістики ворога дронами.

ГУР у взаємодії з Силами оборони зірвали наступ росіян на Запоріжжя - ліквідовано понад 300 окупантів

Підрозділи Головного управління розвідки у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ російських військ на Запорізькому напрямку у своїй смузі відповідальності. Про це повідомляє ГУР МО України, пише УНН.

Підрозділи ГУР у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ ворога на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності

- повідомили у ГУР.

Деталі

Зазначається, що протягом трьох місяців воїни "Спецпідрозділу Тимура" проводили комплексну оборонну операцію на цьому напрямку. Основною метою було зірвати наступальні плани противника та не допустити його просування до Запоріжжя.

"Упродовж трьох місяців воїни "Спецпідрозділу Тимура" реалізовують комплексну оборонну операцію на Запорізькому напрямку. Ціль розвідників – зірвати наступальні плани ворога та не допустити його просування до обласного центру", – повідомили у ГУР.

За даними розвідки, під час бойових дій українські спецпризначенці ліквідували понад 300 російських військових убитими та пораненими. Ще 39 окупантів були взяті у полон.

Окрім того, завдяки ударам дронів та артилерії українські воєнні розвідники системно знищують логістику російських військ. Через нестачу забезпечення противник дедалі частіше відмовляється від штурмових дій на цьому напрямку.

У ГУР наголошують, що "дії спецпризначенців дозволили стабілізувати оборону на вигідних для українських захисників рубежах та убезпечити Запоріжжя".

До складу "Спецпідрозділу Тимура" входять підрозділи Химера, РДК, Братство, Аратта, Сибірський батальйон, Стугна, First Line, 1514, Paragon, БДК, Вартові темряви, Raven group, Art Division та 6-й загін спеціальних дій.

Нагадаємо

За добу ліквідовано 1010 окупантів та 44 артсистеми. Загальні втрати ворога сягнули 1 272 360 осіб, також знищено 170 одиниць автотехніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Андрій Тимощенков

