Эксклюзив
10:22 • 2796 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
10:06 • 8098 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 32925 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 48602 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 55951 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 42615 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 73694 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 29527 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 26807 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 25258 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

ГУР во взаимодействии с Силами обороны сорвали наступление россиян на Запорожье - ликвидировано более 300 оккупантов

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Разведчики ГУР за три месяца ликвидировали более 300 россиян и взяли 39 пленных. Оборона стабилизирована благодаря уничтожению логистики врага дронами.

ГУР во взаимодействии с Силами обороны сорвали наступление россиян на Запорожье - ликвидировано более 300 оккупантов

Подразделения Главного управления разведки во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление российских войск на Запорожском направлении в своей полосе ответственности. Об этом сообщает ГУР МО Украины, пишет УНН.

Подразделения ГУР во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление врага на Запорожье в своей полосе ответственности

- сообщили в ГУР.

Детали

Отмечается, что в течение трех месяцев воины "Спецподразделения Тимура" проводили комплексную оборонительную операцию на этом направлении. Основной целью было сорвать наступательные планы противника и не допустить его продвижения к Запорожью.

"В течение трех месяцев воины "Спецподразделения Тимура" реализуют комплексную оборонительную операцию на Запорожском направлении. Цель разведчиков – сорвать наступательные планы врага и не допустить его продвижения к областному центру", – сообщили в ГУР.

По данным разведки, во время боевых действий украинские спецназовцы ликвидировали более 300 российских военных убитыми и ранеными. Еще 39 оккупантов были взяты в плен.

Кроме того, благодаря ударам дронов и артиллерии украинские военные разведчики системно уничтожают логистику российских войск. Из-за нехватки обеспечения противник все чаще отказывается от штурмовых действий на этом направлении.

В ГУР отмечают, что "действия спецназовцев позволили стабилизировать оборону на выгодных для украинских защитников рубежах и обезопасить Запорожье".

В состав "Спецподразделения Тимура" входят подразделения Химера, РДК, Братство, Аратта, Сибирский батальон, Стугна, First Line, 1514, Paragon, БДК, Стражи тьмы, Raven group, Art Division и 6-й отряд специальных действий.

Напомним

За сутки ликвидировано 1010 оккупантов и 44 артсистемы. Общие потери врага достигли 1 272 360 человек, также уничтожено 170 единиц автотехники.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений.

Андрей Тимощенков

