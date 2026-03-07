ГУР во взаимодействии с Силами обороны сорвали наступление россиян на Запорожье - ликвидировано более 300 оккупантов
Киев • УНН
Разведчики ГУР за три месяца ликвидировали более 300 россиян и взяли 39 пленных. Оборона стабилизирована благодаря уничтожению логистики врага дронами.
Подразделения Главного управления разведки во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление российских войск на Запорожском направлении в своей полосе ответственности. Об этом сообщает ГУР МО Украины, пишет УНН.
Подразделения ГУР во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление врага на Запорожье в своей полосе ответственности
Детали
Отмечается, что в течение трех месяцев воины "Спецподразделения Тимура" проводили комплексную оборонительную операцию на этом направлении. Основной целью было сорвать наступательные планы противника и не допустить его продвижения к Запорожью.
"В течение трех месяцев воины "Спецподразделения Тимура" реализуют комплексную оборонительную операцию на Запорожском направлении. Цель разведчиков – сорвать наступательные планы врага и не допустить его продвижения к областному центру", – сообщили в ГУР.
По данным разведки, во время боевых действий украинские спецназовцы ликвидировали более 300 российских военных убитыми и ранеными. Еще 39 оккупантов были взяты в плен.
Кроме того, благодаря ударам дронов и артиллерии украинские военные разведчики системно уничтожают логистику российских войск. Из-за нехватки обеспечения противник все чаще отказывается от штурмовых действий на этом направлении.
В ГУР отмечают, что "действия спецназовцев позволили стабилизировать оборону на выгодных для украинских защитников рубежах и обезопасить Запорожье".
В состав "Спецподразделения Тимура" входят подразделения Химера, РДК, Братство, Аратта, Сибирский батальон, Стугна, First Line, 1514, Paragon, БДК, Стражи тьмы, Raven group, Art Division и 6-й отряд специальных действий.
Напомним
За сутки ликвидировано 1010 оккупантов и 44 артсистемы. Общие потери врага достигли 1 272 360 человек, также уничтожено 170 единиц автотехники.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений.