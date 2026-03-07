Протягом доби Сили оборони знищили понад 1000 окупантів - Генштаб
Київ • УНН
За добу ліквідовано 1010 окупантів та 44 артсистеми. Загальні втрати ворога сягнули 1 272 360 осіб, також знищено 170 одиниць автотехніки.
Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оновлені дані щодо втрат російських військ станом на ранок 7 березня 2026 року. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1010 окупантів, а загальна кількість втрат особового складу ворога з початку повномасштабного вторгнення сягнула приблизно 1 272 360 осіб. Про це пише УНН.
Деталі
Особливу активність Сили оборони виявили у контрбатарейній боротьбі та зачистці неба. За останню добу було знищено 44 артилерійські системи та велику кількість БПЛА оперативно-тактичного рівня -1868 одиниць. Також автопарк окупантів зменшився на 170 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Статистика втрат техніки за добу:
- Танки: +3 (всього 11 737)
- ББМ: +3 (всього 24 151)
- Артилерія: +44 (всього 38004)
- БПЛА: +1 868 (всього 161858)
- ППО: +2 (всього 1 322)
- Автотехніка: +170 (всього 81 812)
Дані постійно уточнюються, оскільки інтенсивність бойових дій на всій лінії фронту залишається високою.
