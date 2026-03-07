$43.810.0950.900.07
05:01 • 5100 перегляди
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці
01:30 • 15031 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
6 березня, 23:10 • 23321 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 39933 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 47564 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 39282 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 64514 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 28509 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 25842 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 24272 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
Протягом доби Сили оборони знищили понад 1000 окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 902 перегляди

За добу ліквідовано 1010 окупантів та 44 артсистеми. Загальні втрати ворога сягнули 1 272 360 осіб, також знищено 170 одиниць автотехніки.

Протягом доби Сили оборони знищили понад 1000 окупантів - Генштаб

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оновлені дані щодо втрат російських військ станом на ранок 7 березня 2026 року. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1010 окупантів, а загальна кількість втрат особового складу ворога з початку повномасштабного вторгнення сягнула приблизно 1 272 360 осіб. Про це пише УНН.

Деталі

Особливу активність Сили оборони виявили у контрбатарейній боротьбі та зачистці неба. За останню добу було знищено 44 артилерійські системи та велику кількість БПЛА оперативно-тактичного рівня -1868 одиниць. Також автопарк окупантів зменшився на 170 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Статистика втрат техніки за добу:

  • Танки: +3 (всього 11 737)
    • ББМ: +3 (всього 24 151)
      • Артилерія: +44 (всього 38004)
        • БПЛА: +1 868 (всього 161858)
          • ППО: +2 (всього 1 322)
            • Автотехніка: +170 (всього 81 812)

              Дані постійно уточнюються, оскільки інтенсивність бойових дій на всій лінії фронту залишається високою.

              Сили оборони знищили вертоліт Ка-27, уразили район зосередження ОТРК "Іскандер" у Криму та засоби ППО ворога06.03.26, 21:29 • 6684 перегляди

              Степан Гафтко

