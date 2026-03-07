$43.810.0950.900.07
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке
01:30 • 15022 просмотра
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto
6 марта, 23:10 • 23318 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 39930 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 47559 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 39281 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 64505 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 28508 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 25842 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 24270 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
За сутки Силы обороны уничтожили более 1000 оккупантов - Генштаб

Киев • УНН

 • 902 просмотра

За сутки ликвидировано 1010 оккупантов и 44 артсистемы. Общие потери врага достигли 1 272 360 человек, также уничтожено 170 единиц автотехники.

За сутки Силы обороны уничтожили более 1000 оккупантов - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях российских войск по состоянию на утро 7 марта 2026 года. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1010 оккупантов, а общее количество потерь личного состава врага с начала полномасштабного вторжения достигло примерно 1 272 360 человек. Об этом пишет УНН.

Детали

Особую активность Силы обороны проявили в контрбатарейной борьбе и зачистке неба. За последние сутки было уничтожено 44 артиллерийские системы и большое количество БПЛА оперативно-тактического уровня - 1868 единиц. Также автопарк оккупантов уменьшился на 170 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Статистика потерь техники за сутки:

  • Танки: +3 (всего 11 737)
    • ББМ: +3 (всего 24 151)
      • Артиллерия: +44 (всего 38004)
        • БПЛА: +1 868 (всего 161858)
          • ПВО: +2 (всего 1 322)
            • Автотехника: +170 (всего 81 812)

              Данные постоянно уточняются, поскольку интенсивность боевых действий на всей линии фронта остается высокой.

              Силы обороны уничтожили вертолет Ка-27, поразили район сосредоточения ОТРК "Искандер" в Крыму и средства ПВО врага06.03.26, 21:29 • 6684 просмотра

              Степан Гафтко

              Война в Украине
              Техника
              Военное положение
              Война в Украине
              Вооруженные силы Украины
              Украина