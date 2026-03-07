За сутки Силы обороны уничтожили более 1000 оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
За сутки ликвидировано 1010 оккупантов и 44 артсистемы. Общие потери врага достигли 1 272 360 человек, также уничтожено 170 единиц автотехники.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях российских войск по состоянию на утро 7 марта 2026 года. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1010 оккупантов, а общее количество потерь личного состава врага с начала полномасштабного вторжения достигло примерно 1 272 360 человек. Об этом пишет УНН.
Детали
Особую активность Силы обороны проявили в контрбатарейной борьбе и зачистке неба. За последние сутки было уничтожено 44 артиллерийские системы и большое количество БПЛА оперативно-тактического уровня - 1868 единиц. Также автопарк оккупантов уменьшился на 170 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Статистика потерь техники за сутки:
- Танки: +3 (всего 11 737)
- ББМ: +3 (всего 24 151)
- Артиллерия: +44 (всего 38004)
- БПЛА: +1 868 (всего 161858)
- ПВО: +2 (всего 1 322)
- Автотехника: +170 (всего 81 812)
Данные постоянно уточняются, поскольку интенсивность боевых действий на всей линии фронта остается высокой.
