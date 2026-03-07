Биткойн все больше напоминает обычные акции и падает вместе с американским рынком – Bloomberg

Криптовалюта номер один потеряла статус независимого актива и все чаще повторяет движение фондовых индексов США, что разочаровывает многих инвесторов. 30-дневный показатель зависимости биткойна от рынка акций вырос до самого высокого уровня в 2026 году, подтверждая, что цифровые монеты больше не спасают от финансовых потрясений. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Вместо того, чтобы расти во время кризиса, как это обычно делает золото, биткойн теперь реагирует на плохие новости так же, как и акции крупных компаний. В пятницу главный американский индекс S&P 500 упал на 1%, а вслед за ним криптовалюта обвалилась сразу на 5% за одну сессию. Специалисты отмечают, что такая тесная связь с традиционными финансами лишает биткойн его главного преимущества – быть защищенной альтернативой во время мировой волатильности.

Это противоречит преимуществам биткойна во время всплеска волатильности. Я бы хотел, чтобы это было менее коррелировано, а не более – заявил аналитик Bloomberg Intelligence Атанасиос Псарофагис.

Что ждет владельцев биткойна в ближайшее время

Эксперты считают, что в ближайшие недели ситуация может измениться, если крупные продавцы на рынке наконец исчерпают свои запасы. Однако пока акции США находятся под давлением из-за инфляции и высоких цен на нефть, биткойн будет оставаться уязвимым к любым негативным новостям. Дальнейшая судьба актива будет зависеть от того, сможет ли он снова стать самостоятельным инструментом, или же окончательно превратится в рискованное дополнение к обычным инвестициям.

Если акции резко упадут, биткойн может столкнуться с дальнейшей слабостью. Или он может начать демонстрировать лучшие показатели, поскольку его продавцы уже истощены – отметила эксперт Ноэль Ачесон.

