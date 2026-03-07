Биткойн все больше напоминает обычные акции и падает вместе с американским рынком – Bloomberg

$43.810.09
6 марта, 15:35 • 24078 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 34662 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 30452 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 52516 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 25001 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 23249 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 22228 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 20380 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 20557 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 17967 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 30454 просмотра
Экс-прокурор САП предположил, что директор НАБУ расчищает энергорынок под одного из своих – его жена принимала участие в схемах6 марта, 13:37 • 6568 просмотра
Захват инкассаторов в Венгрии - Будапешт показал кадры задержания и изъятой наличностиPhotoVideo6 марта, 14:16 • 5398 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 22894 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 8984 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 22994 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 30576 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 52498 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 34084 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 42191 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Андрей Пышный
Музыкант
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Израиль
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto18:52 • 4564 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 9132 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 30083 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 26657 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 28359 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
Отопление

Биткойн все больше напоминает обычные акции и падает вместе с американским рынком – Bloomberg

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Биткойн утратил статус независимого актива, его 30-дневный показатель зависимости от рынка акций вырос до самого высокого уровня в 2026 году. Криптовалюта теперь реагирует на плохие новости так же, как и акции, что разочаровывает инвесторов.

Биткойн все больше напоминает обычные акции и падает вместе с американским рынком – Bloomberg

Криптовалюта номер один потеряла статус независимого актива и все чаще повторяет движение фондовых индексов США, что разочаровывает многих инвесторов. 30-дневный показатель зависимости биткойна от рынка акций вырос до самого высокого уровня в 2026 году, подтверждая, что цифровые монеты больше не спасают от финансовых потрясений. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Вместо того, чтобы расти во время кризиса, как это обычно делает золото, биткойн теперь реагирует на плохие новости так же, как и акции крупных компаний. В пятницу главный американский индекс S&P 500 упал на 1%, а вслед за ним криптовалюта обвалилась сразу на 5% за одну сессию. Специалисты отмечают, что такая тесная связь с традиционными финансами лишает биткойн его главного преимущества – быть защищенной альтернативой во время мировой волатильности.

Это противоречит преимуществам биткойна во время всплеска волатильности. Я бы хотел, чтобы это было менее коррелировано, а не более

– заявил аналитик Bloomberg Intelligence Атанасиос Псарофагис.

Что ждет владельцев биткойна в ближайшее время

Эксперты считают, что в ближайшие недели ситуация может измениться, если крупные продавцы на рынке наконец исчерпают свои запасы. Однако пока акции США находятся под давлением из-за инфляции и высоких цен на нефть, биткойн будет оставаться уязвимым к любым негативным новостям. Дальнейшая судьба актива будет зависеть от того, сможет ли он снова стать самостоятельным инструментом, или же окончательно превратится в рискованное дополнение к обычным инвестициям.

Если акции резко упадут, биткойн может столкнуться с дальнейшей слабостью. Или он может начать демонстрировать лучшие показатели, поскольку его продавцы уже истощены

– отметила эксперт Ноэль Ачесон.

Биткойн упал ниже отметки $65 тыс. из-за опасений инвесторов относительно новой тарифной политики США23.02.26, 07:20 • 5284 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Биткойн
Bloomberg L.P.