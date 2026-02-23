Биткойн упал ниже отметки $65 тыс. из-за опасений инвесторов относительно новой тарифной политики США
Киев • УНН
На азиатских торгах биткойн упал до 64 300 долларов, аннулировав прирост после выборов в США. Причиной стали макроэкономическая неопределенность и противоречивые заявления Вашингтона относительно торговых соглашений.
В понедельник стоимость ведущей криптовалюты продемонстрировала резкое снижение, достигнув самого низкого уровня с начала февраля. Падение цифровых активов спровоцировала общая макроэкономическая неопределенность и противоречивые заявления официального Вашингтона относительно статуса международных торговых соглашений после решения Верховного суда США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Биткойн потерял около 4,8% своей стоимости, опустившись до уровня 64 300 долларов, что фактически аннулировало весь прирост, зафиксированный после ноябрьских выборов в США. Еще худшую динамику продемонстрировал Ether, который отступил на 5,2%, а общая капитализация крипторынка сократилась более чем на 2 триллиона долларов.
Трейдеры обеспокоены, что оптимизм относительно "криптодружественной" политики администрации Трампа, который ранее поднял цену актива до рекордных 126 000 долларов, теперь полностью нивелирован протекционистскими мерами и рисками глобальной торговой войны.
Крипторынок остается нестабильным, участники рынка рассчитывают на поддержку на уровне 60 000 долларов. Макроэкономическая неопределенность сейчас давит на рынок, от геополитической напряженности в отношении Ирана до резкого роста тарифов США
Влияние судебных решений на цифровые активы
Толчком к распродаже стали комментарии американских чиновников о том, что действующие торговые соглашения остаются в силе, несмотря на ограничение чрезвычайных полномочий президента Трампа судом.
Это создало дополнительный слой правовой неопределенности, который в сочетании с геополитической напряженностью заставляет инвесторов выходить из рискованных активов. Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время рынок может снова испытать психологический предел в 60 000 долларов, если администрация США не предоставит четких разъяснений относительно дальнейших шагов в таможенной сфере.
