Биткойн упал ниже отметки $65 тыс. из-за опасений инвесторов относительно новой тарифной политики США

Киев • УНН

 • 220 просмотра

На азиатских торгах биткойн упал до 64 300 долларов, аннулировав прирост после выборов в США. Причиной стали макроэкономическая неопределенность и противоречивые заявления Вашингтона относительно торговых соглашений.

Биткойн упал ниже отметки $65 тыс. из-за опасений инвесторов относительно новой тарифной политики США

В понедельник стоимость ведущей криптовалюты продемонстрировала резкое снижение, достигнув самого низкого уровня с начала февраля. Падение цифровых активов спровоцировала общая макроэкономическая неопределенность и противоречивые заявления официального Вашингтона относительно статуса международных торговых соглашений после решения Верховного суда США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Биткойн потерял около 4,8% своей стоимости, опустившись до уровня 64 300 долларов, что фактически аннулировало весь прирост, зафиксированный после ноябрьских выборов в США. Еще худшую динамику продемонстрировал Ether, который отступил на 5,2%, а общая капитализация крипторынка сократилась более чем на 2 триллиона долларов.

Биткойн стабилизировался выше 70 000 долларов после резких колебаний курса09.02.26, 06:44 • 4019 просмотров

Трейдеры обеспокоены, что оптимизм относительно "криптодружественной" политики администрации Трампа, который ранее поднял цену актива до рекордных 126 000 долларов, теперь полностью нивелирован протекционистскими мерами и рисками глобальной торговой войны.

Крипторынок остается нестабильным, участники рынка рассчитывают на поддержку на уровне 60 000 долларов. Макроэкономическая неопределенность сейчас давит на рынок, от геополитической напряженности в отношении Ирана до резкого роста тарифов США

– отметила соучредитель Orbit Markets Кэролайн Морон.

Влияние судебных решений на цифровые активы

Толчком к распродаже стали комментарии американских чиновников о том, что действующие торговые соглашения остаются в силе, несмотря на ограничение чрезвычайных полномочий президента Трампа судом.

Это создало дополнительный слой правовой неопределенности, который в сочетании с геополитической напряженностью заставляет инвесторов выходить из рискованных активов. Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время рынок может снова испытать психологический предел в 60 000 долларов, если администрация США не предоставит четких разъяснений относительно дальнейших шагов в таможенной сфере.

Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис07.02.26, 12:00 • 33692 просмотра

Степан Гафтко

