11:48
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
10:00
Ексклюзив
30 січня, 18:21
Моральний стан окупантів тримається на опіоїдах: ГУР оприлюднило нові перехоплення

Київ

 • 10 перегляди

ГУР зафіксувало масове вживання опіоїдів російськими військовими для втечі від реальності бойових дій. Зростання небойових втрат через наркоманію призвело до 112 смертей у Центральному військовому окрузі рф за неповний 2025 рік.

Моральний стан окупантів тримається на опіоїдах: ГУР оприлюднило нові перехоплення

Головне управління розвідки МО України зафіксувало масове вживання наркотичних речовин в лавах окупаційних військ як засіб подолання психологічного тиску. Згідно з новими даними радіоперехоплень, російські військові намагаються дістати потужні опіоїди, щоб втекти від реальності бойових дій, де великі втрати та жорстке поводження командирів стали нормою. Про це пише УНН.

Деталі

У розмовах загарбники відкрито обговорюють дефіцит специфічних препаратів та навіть можливість їхнього виготовлення власноруч у прифронтовій зоні.

Там випадково в заначці, немає такої речовини, Триметилфентанілу, Фенадону, Долофіну? Щоб уже зовсім, знаєш, прикрасити ось ці бойові будні, це все взагалі, ну просто ну психологічно просто вже, ну, нудить від ось цього

– скаржиться один із окупантів.

Коли стає зрозуміло, що готових препаратів немає, загарбники починають шукати способи хімічного синтезу, проте визнають технічну неможливість цього в польових умовах.

"То фашист первый" - росіяни панікують через призначення Буданова новим керівником ОП06.01.26, 18:41 • 7406 переглядiв

Ну на жаль, на жаль, реактивів тут не маємо, зметикувати тут те з того що можна, чисто тільки на, що там, парацетамолом тільки отруїтися можемо, ось і все братка

– констатує учасник розмови.

Такі діалоги підтверджують, що російська пропаганда більше не здатна мотивувати особовий склад, і єдиним "стимулом" залишається хімічна залежність.

Зростання небойових втрат через наркоманію

Ситуація з наркотизацією російської армії вже призвела до значного стрибка смертності, що не пов’язана безпосередньо з бойовими діями. За даними розвідки, лише у Центральному військовому окрузі рф за неповний 2025 рік зафіксовано 112 смертей від наркотичних отруєнь. Цей показник майже зрівнявся з усім 2024 роком, коли загинуло 143 особи, що свідчить про стрімку деградацію дисципліни та фізичного стану підрозділів агресора на початку 2026 року.

ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф01.01.26, 15:04 • 82913 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України