Моральний стан окупантів тримається на опіоїдах: ГУР оприлюднило нові перехоплення
Київ • УНН
ГУР зафіксувало масове вживання опіоїдів російськими військовими для втечі від реальності бойових дій. Зростання небойових втрат через наркоманію призвело до 112 смертей у Центральному військовому окрузі рф за неповний 2025 рік.
Головне управління розвідки МО України зафіксувало масове вживання наркотичних речовин в лавах окупаційних військ як засіб подолання психологічного тиску. Згідно з новими даними радіоперехоплень, російські військові намагаються дістати потужні опіоїди, щоб втекти від реальності бойових дій, де великі втрати та жорстке поводження командирів стали нормою. Про це пише УНН.
Деталі
У розмовах загарбники відкрито обговорюють дефіцит специфічних препаратів та навіть можливість їхнього виготовлення власноруч у прифронтовій зоні.
Там випадково в заначці, немає такої речовини, Триметилфентанілу, Фенадону, Долофіну? Щоб уже зовсім, знаєш, прикрасити ось ці бойові будні, це все взагалі, ну просто ну психологічно просто вже, ну, нудить від ось цього
Коли стає зрозуміло, що готових препаратів немає, загарбники починають шукати способи хімічного синтезу, проте визнають технічну неможливість цього в польових умовах.
Ну на жаль, на жаль, реактивів тут не маємо, зметикувати тут те з того що можна, чисто тільки на, що там, парацетамолом тільки отруїтися можемо, ось і все братка
Такі діалоги підтверджують, що російська пропаганда більше не здатна мотивувати особовий склад, і єдиним "стимулом" залишається хімічна залежність.
Зростання небойових втрат через наркоманію
Ситуація з наркотизацією російської армії вже призвела до значного стрибка смертності, що не пов’язана безпосередньо з бойовими діями. За даними розвідки, лише у Центральному військовому окрузі рф за неповний 2025 рік зафіксовано 112 смертей від наркотичних отруєнь. Цей показник майже зрівнявся з усім 2024 роком, коли загинуло 143 особи, що свідчить про стрімку деградацію дисципліни та фізичного стану підрозділів агресора на початку 2026 року.
