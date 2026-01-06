В одному з чергових перехоплень української воєнної розвідки росіянка, мешканка шєбєкіно бєлгородської області рф, емоційно реагує на призначення генерал-лейтенанта Кирила Буданова на посаду керівника Офісу Президента України, передає УНН із посиланням на ГУР.

"Тож нелюдь! То фашист первый", — волає мешканка шєбєкіно.

Схоже, уражена пропагандою кремля шєбекінка побоюється, що це призначення може мати негативні наслідки для кремлівського режиму — як у політичній, так і у військовій площині.

Загалом росіяни, особливо мешканці прикордонних регіонів, дедалі активніше цікавляться внутрішньою політикою України та обговорюють кадрові рішення. Це свідчить про поступову втрату кремлем контролю над суспільством, яке дедалі менше довіряє москві й розуміє, що все далеко не так "добре", як щебечуть з телевізора соловйов зі скабєєвою - резюмували в ГУР.

Нагадаємо

Голова ГУР Кирило Буданов прийняв пропозицію Президента Володимира Зеленського очолити Офіс Глави держави. Він подякував за довіру та назвав це честю й відповідальністю.