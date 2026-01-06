$42.420.13
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"То фашист первый" - росіяни панікують через призначення Буданова новим керівником ОП

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Мешканка Шебекіно, Бєлгородська область, емоційно реагує на призначення генерал-лейтенанта Кирила Буданова керівником Офісу Президента України. Вона називає його "нелюдь" та "фашист", побоюючись негативних наслідків для кремлівського режиму.

"То фашист первый" - росіяни панікують через призначення Буданова новим керівником ОП

В одному з чергових перехоплень української воєнної розвідки росіянка, мешканка шєбєкіно бєлгородської області рф, емоційно реагує на призначення генерал-лейтенанта Кирила Буданова на посаду керівника Офісу Президента України, передає УНН із посиланням на ГУР.

"Тож нелюдь! То фашист первый", — волає мешканка шєбєкіно.

Схоже, уражена пропагандою кремля шєбекінка побоюється, що це призначення може мати негативні наслідки для кремлівського режиму — як у політичній, так і у військовій площині.

Загалом росіяни, особливо мешканці прикордонних регіонів, дедалі активніше цікавляться внутрішньою політикою України та обговорюють кадрові рішення. Це свідчить про поступову втрату кремлем контролю над суспільством, яке дедалі менше довіряє москві й розуміє, що все далеко не так "добре", як щебечуть з телевізора соловйов зі скабєєвою 

- резюмували в ГУР.

Нагадаємо

Голова ГУР Кирило Буданов прийняв пропозицію Президента Володимира Зеленського очолити Офіс Глави держави. Він подякував за довіру та назвав це честю й відповідальністю.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов
Володимир Зеленський