"Это фашист первый" - россияне паникуют из-за назначения Буданова новым руководителем ОП
Киев • УНН
Жительница Шебекино, Белгородская область, эмоционально реагирует на назначение генерал-лейтенанта Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента Украины. Она называет его "извергом" и "фашистом", опасаясь негативных последствий для кремлевского режима.
В одном из очередных перехватов украинской военной разведки россиянка, жительница Шебекино Белгородской области РФ, эмоционально реагирует на назначение генерал-лейтенанта Кирилла Буданова на должность руководителя Офиса Президента Украины, передает УНН со ссылкой на ГУР.
"Так нелюдь! Это фашист первый", — вопит жительница Шебекино.
Похоже, пораженная пропагандой кремля шебекинка опасается, что это назначение может иметь негативные последствия для кремлевского режима — как в политической, так и в военной плоскости.
В целом россияне, особенно жители приграничных регионов, все активнее интересуются внутренней политикой Украины и обсуждают кадровые решения. Это свидетельствует о постепенной потере кремлем контроля над обществом, которое все меньше доверяет москве и понимает, что все далеко не так "хорошо", как щебечут с телевизора соловьев со скабеевой
Напомним
Глава ГУР Кирилл Буданов принял предложение Президента Владимира Зеленского возглавить Офис Главы государства. Он поблагодарил за доверие и назвал это честью и ответственностью.