"Это фашист первый" - россияне паникуют из-за назначения Буданова новым руководителем ОП

14:48 • 5750 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
11:59 • 23692 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 36901 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 41319 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 61005 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 53561 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 76355 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 143376 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 58378 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 56232 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
Популярные новости
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist6 января, 09:19 • 42039 просмотра
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°11:20 • 66735 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались11:35 • 20686 просмотра
Китай ответил на заявление Венесуэлы по Украине, подтвердив свою позицию13:29 • 45487 просмотра
Китай ответил на заявление Венесуэлы по Украине, подтвердив свою позицию13:29 • 45487 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 63083 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти

Эксклюзив

5 января, 14:05 • 143376 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 143376 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto

Эксклюзив

5 января, 09:07 • 150430 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 150430 просмотра
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 34697 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 78394 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 71126 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 66217 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 66217 просмотра
"Это фашист первый" - россияне паникуют из-за назначения Буданова новым руководителем ОП

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Жительница Шебекино, Белгородская область, эмоционально реагирует на назначение генерал-лейтенанта Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента Украины. Она называет его "извергом" и "фашистом", опасаясь негативных последствий для кремлевского режима.

"Это фашист первый" - россияне паникуют из-за назначения Буданова новым руководителем ОП

В одном из очередных перехватов украинской военной разведки россиянка, жительница Шебекино Белгородской области РФ, эмоционально реагирует на назначение генерал-лейтенанта Кирилла Буданова на должность руководителя Офиса Президента Украины, передает УНН со ссылкой на ГУР.

"Так нелюдь! Это фашист первый", — вопит жительница Шебекино.

Похоже, пораженная пропагандой кремля шебекинка опасается, что это назначение может иметь негативные последствия для кремлевского режима — как в политической, так и в военной плоскости.

В целом россияне, особенно жители приграничных регионов, все активнее интересуются внутренней политикой Украины и обсуждают кадровые решения. Это свидетельствует о постепенной потере кремлем контроля над обществом, которое все меньше доверяет москве и понимает, что все далеко не так "хорошо", как щебечут с телевизора соловьев со скабеевой 

- резюмировали в ГУР.

Напомним

Глава ГУР Кирилл Буданов принял предложение Президента Владимира Зеленского возглавить Офис Главы государства. Он поблагодарил за доверие и назвал это честью и ответственностью.

Антонина Туманова

российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский