В одном из очередных перехватов украинской военной разведки россиянка, жительница Шебекино Белгородской области РФ, эмоционально реагирует на назначение генерал-лейтенанта Кирилла Буданова на должность руководителя Офиса Президента Украины, передает УНН со ссылкой на ГУР.

"Так нелюдь! Это фашист первый", — вопит жительница Шебекино.

Похоже, пораженная пропагандой кремля шебекинка опасается, что это назначение может иметь негативные последствия для кремлевского режима — как в политической, так и в военной плоскости.

В целом россияне, особенно жители приграничных регионов, все активнее интересуются внутренней политикой Украины и обсуждают кадровые решения. Это свидетельствует о постепенной потере кремлем контроля над обществом, которое все меньше доверяет москве и понимает, что все далеко не так "хорошо", как щебечут с телевизора соловьев со скабеевой - резюмировали в ГУР.

Напомним

Глава ГУР Кирилл Буданов принял предложение Президента Владимира Зеленского возглавить Офис Главы государства. Он поблагодарил за доверие и назвал это честью и ответственностью.