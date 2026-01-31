$42.850.00
11:48 • 3006 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 8562 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 10627 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 10335 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 12990 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 9276 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 23827 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 42974 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 46674 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 29087 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
публикации
Моральное состояние оккупантов держится на опиоидах: ГУР обнародовало новые перехваты

Киев • УНН

 • 8 просмотра

ГУР зафиксировало массовое употребление опиоидов российскими военными для бегства от реальности боевых действий. Рост небоевых потерь из-за наркомании привел к 112 смертям в Центральном военном округе РФ за неполный 2025 год.

Моральное состояние оккупантов держится на опиоидах: ГУР обнародовало новые перехваты

Главное управление разведки МО Украины зафиксировало массовое употребление наркотических веществ в рядах оккупационных войск как средство преодоления психологического давления. Согласно новым данным радиоперехватов, российские военные пытаются достать мощные опиоиды, чтобы убежать от реальности боевых действий, где большие потери и жесткое обращение командиров стали нормой. Об этом пишет УНН.

Детали

В разговорах захватчики открыто обсуждают дефицит специфических препаратов и даже возможность их изготовления собственноручно в прифронтовой зоне.

Там случайно в заначке, нет такого вещества, Триметилфентанила, Фенадона, Долофина? Чтобы уж совсем, знаешь, украсить вот эти боевые будни, это все вообще, ну просто ну психологически просто уже, ну, тошнит от вот этого

– жалуется один из оккупантов.

Когда становится ясно, что готовых препаратов нет, захватчики начинают искать способы химического синтеза, однако признают техническую невозможность этого в полевых условиях.

"Это фашист первый" - россияне паникуют из-за назначения Буданова новым руководителем ОП06.01.26, 18:41 • 7406 просмотров

Ну к сожалению, к сожалению, реактивов здесь не имеем, сообразить здесь то из того что можно, чисто только на, что там, парацетамолом только отравиться можем, вот и все браток

– констатирует участник разговора.

Такие диалоги подтверждают, что российская пропаганда больше не способна мотивировать личный состав, и единственным "стимулом" остается химическая зависимость.

Рост небоевых потерь из-за наркомании

Ситуация с наркотизацией российской армии уже привела к значительному скачку смертности, не связанной непосредственно с боевыми действиями. По данным разведки, только в Центральном военном округе РФ за неполный 2025 год зафиксировано 112 смертей от наркотических отравлений. Этот показатель почти сравнялся со всем 2024 годом, когда погибло 143 человека, что свидетельствует о стремительной деградации дисциплины и физического состояния подразделений агрессора в начале 2026 года.

ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф01.01.26, 15:04 • 82913 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Главное управление разведки Украины