Моральное состояние оккупантов держится на опиоидах: ГУР обнародовало новые перехваты
Киев • УНН
ГУР зафиксировало массовое употребление опиоидов российскими военными для бегства от реальности боевых действий. Рост небоевых потерь из-за наркомании привел к 112 смертям в Центральном военном округе РФ за неполный 2025 год.
Главное управление разведки МО Украины зафиксировало массовое употребление наркотических веществ в рядах оккупационных войск как средство преодоления психологического давления. Согласно новым данным радиоперехватов, российские военные пытаются достать мощные опиоиды, чтобы убежать от реальности боевых действий, где большие потери и жесткое обращение командиров стали нормой. Об этом пишет УНН.
Детали
В разговорах захватчики открыто обсуждают дефицит специфических препаратов и даже возможность их изготовления собственноручно в прифронтовой зоне.
Там случайно в заначке, нет такого вещества, Триметилфентанила, Фенадона, Долофина? Чтобы уж совсем, знаешь, украсить вот эти боевые будни, это все вообще, ну просто ну психологически просто уже, ну, тошнит от вот этого
Когда становится ясно, что готовых препаратов нет, захватчики начинают искать способы химического синтеза, однако признают техническую невозможность этого в полевых условиях.
"Это фашист первый" - россияне паникуют из-за назначения Буданова новым руководителем ОП06.01.26, 18:41 • 7406 просмотров
Ну к сожалению, к сожалению, реактивов здесь не имеем, сообразить здесь то из того что можно, чисто только на, что там, парацетамолом только отравиться можем, вот и все браток
Такие диалоги подтверждают, что российская пропаганда больше не способна мотивировать личный состав, и единственным "стимулом" остается химическая зависимость.
Рост небоевых потерь из-за наркомании
Ситуация с наркотизацией российской армии уже привела к значительному скачку смертности, не связанной непосредственно с боевыми действиями. По данным разведки, только в Центральном военном округе РФ за неполный 2025 год зафиксировано 112 смертей от наркотических отравлений. Этот показатель почти сравнялся со всем 2024 годом, когда погибло 143 человека, что свидетельствует о стремительной деградации дисциплины и физического состояния подразделений агрессора в начале 2026 года.
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф01.01.26, 15:04 • 82913 просмотров