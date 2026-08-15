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127 из 152 запущенных рф по Украине дронов обезвредили за ночь

Киев • УНН

 • 1114 просмотра

В ночь на 15 августа россия атаковала Украину 152 ударными БПЛА. Силы обороны сбили или подавили 127 дронов, зафиксированы попадания в 16 локациях.

127 из 152 запущенных рф по Украине дронов обезвредили за ночь

россия ночью выпустила по Украине 152 дрона, из которых 127 были сбиты или подавлены, сообщили в субботу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 15 августа (с 18:00 14 августа) противник атаковал 152 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орёл, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 124 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов, а также 3 барражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 16 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 1 локации

— сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БпЛА.

российские беспилотники убили трехмесячного ребенка в Марганце Днепропетровской области15.08.26, 06:39 • 2692 просмотра

Юлия Шрамко

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