127 из 152 запущенных рф по Украине дронов обезвредили за ночь

россия ночью выпустила по Украине 152 дрона, из которых 127 были сбиты или подавлены, сообщили в субботу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 15 августа (с 18:00 14 августа) противник атаковал 152 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орёл, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 124 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов, а также 3 барражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 16 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 1 локации