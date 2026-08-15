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Лесной пожар в Хорватии унес жизнь человека, около 40 пострадали

Киев • УНН

 • 884 просмотра

В Хорватии лесной пожар охватил побережье, унеся жизнь одного человека и ранив около 40. Более 1200 человек эвакуированы, 10 находятся в реанимации.

Лесной пожар в Хорватии унес жизнь человека, около 40 пострадали

По меньшей мере один человек погиб, а около 40 других получили ранения в результате сильного лесного пожара, охватившего города на побережье Хорватии вечером в четверг и утром в пятницу, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Пожар вспыхнул возле деревни Локва-Рогозница вечером в четверг и быстро распространился в сторону соседнего туристического города Омиш, расположенного в 6 км.

Около 1200 жителей и туристов были эвакуированы, а 10 человек находятся в реанимации, сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Начальник пожарной службы Хорватии Славко Туцакович назвал это "одним из худших" пожаров в истории страны.

Хорватия — одна из нескольких европейских стран, пострадавших от разрушительных лесных пожаров после лета экстремальной жары и засухи.

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Деревни возле адриатического города Сплит пострадали от пламени, которое прошло по склону холма, покрытому сосновым лесом, причинив значительный ущерб домам и автомобилям.

Туцакович сказал, что огненная буря сожгла "все на своем пути" на фоне подтверждений официальных лиц о том, что пламя, раздуваемое сильным ветром, охватило 1000 гектаров всего за четыре часа.

В ночь на четверг были задействованы более 300 пожарных, и бригады иногда были вынуждены отступать по мере продвижения огня.

Некоторым людям пришлось прыгать в море с лодок, чтобы спастись от огня.

В нескольких городах вдоль побережья были открыты убежища, а эвакуация продолжалась всю ночь.

В пятницу официальные лица подтвердили, что на выгоревшем участке было обнаружено тело, а службы экстренной помощи продолжали поиски в пострадавших районах.

Позже в пятницу премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович посетил пострадавший район, где высоко оценил работу спасателей. Огонь распространялся "молниеносно" и при "шквальном ветре", сказал он журналистам, добавив, что то, что пожарным удалось спасти, было "настоящим чудом".

Командир добровольной пожарной службы Омиша Вишеслав Пешич сообщил Reuters, что пламя было настолько сильным, что люди бросали транспортные средства "прямо в зоне пожара", что осложнило проезд спасателей.

Как сообщает Index.hr, накануне в Хорватии также вспыхнул крупный пожар на острове Дуги-Оток; он быстро распространился из-за сильного ветра и охватил труднодоступную местность, покрытую густым подлеском.

В некоторых местах огонь даже достиг дороги, и эти драматичные сцены были засняты пожарными и местными жителями.

Пожарные боролись с огнем всю ночь и активно защищали дома и коттеджи, разбросанные по бухтам. К утру пожар еще не удалось взять под контроль, а тушение еще больше осложнялось крутым и труднодоступным рельефом и густой растительностью.

Дополнение

Пожарные по всей Европе сталкиваются с огромным давлением и нагрузкой на ресурсы на фоне продолжающихся на континенте масштабных лесных пожаров, подпитываемых экстремальной жарой.

В городе Агиос-Василеос в Греции более 200 человек были эвакуированы на лодках с пляжного курорта на фоне бушующих по всей стране лесных пожаров, тогда как более 500 жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за пожара в юго-западном регионе Ланды, недалеко от района, уже опустошенного лесными пожарами.

Более 2000 человек также были эвакуированы из деревни Гей на западе Германии после того, как лесной пожар распространился на деревню возле границы с Бельгией.

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Тем временем в пятницу миллионам людей в Англии и Уэльсе было направлено экстренное оповещение о лесных пожарах с предупреждением о "очень высоком риске" лесных пожаров в стране, в то время как пожарные продолжают бороться с многочисленными пожарами в Уэст-Мидлендсе.

Юлия Шрамко

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