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Сеул призвал к диалогу с КНДР по вопросу окончательного завершения Корейской войны

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Ли Чжэ Мён призвал к переговорам с Северной Кореей, предложив заменить перемирие мирным режимом. Он также подчеркнул необходимость предотвращения конфликта и ограничения ядерного потенциала Пхеньяна.

Сеул призвал к диалогу с КНДР по вопросу окончательного завершения Корейской войны

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал к возобновлению диалога с Северной Кореей, чтобы обеспечить мирное сосуществование и не допустить нового конфликта на Корейском полуострове. Об этом пишет The Guardian, передает УНН

Подробности 

"Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал к переговорам с Северной Кореей с целью достижения мирного сосуществования, заявив, что Сеул будет добиваться гарантий для предотвращения конфликта, и подчеркнув необходимость заменить перемирие на полуострове "режимом мира", — пишет издание. 

В речи по случаю годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства Ли заявил, что обе Кореи должны провести переговоры с целью сосуществования.

Он призвал к диалогу между Северной Кореей и заинтересованными сторонами с целью завершения Корейской войны 1950–1953 годов, которая была остановлена не мирным договором, а перемирием, и отметил, что в ходе обсуждений также можно было бы рассмотреть меры по ограничению ядерного потенциала Пхеньяна.

Ли также заявил, что Сеул будет принимать превентивные и последовательные меры для снижения напряженности и создания многоуровневых механизмов защиты, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.

Как отмечает издание, призыв Ли в значительной степени основан на его прошлогоднем обещании уважать систему Северной Кореи и стремиться к мирному сосуществованию с Пхеньяном.

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Как указывает издание, отношения между Северной и Южной Кореями остаются замороженными. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отказался от политики Пхеньяна в отношении воссоединения, назвал Южную Корею наиболее враждебным государством и отдал приказ об усилении обороны на линии фронта.

Северная Корея отвергла предложения Ли по налаживанию диалога, раскритиковала план Сеула по атомным подводным лодкам и осудила совместные военные учения США и Южной Кореи как провокации.

Что касается отношений с Японией, Ли призвал столкнуться с прошлым, оставляя будущее открытым, и выразил надежду начать новые 60 лет мира и процветания с Японией как с "близким соседом".

Напомним 

Северная Корея утром 12 августа запустила баллистическую ракету в направлении моря, проведя уже второе ракетное испытание менее чем за неделю. 

Павел Башинский

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