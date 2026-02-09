$43.050.09
19:32
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
18:49 • 2166 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
18:25 • 4240 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
16:18 • 10393 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20 • 13525 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 24819 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 40753 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 41468 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 56722 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 54175 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о сложных графиках электроснабжения во вторник и среду из-за низких температур. Он также отметил пересмотр перечня объектов критической инфраструктуры и усиление контроля за распределением электроэнергии.

Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль

Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках, как и сегодня. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

Ремонтные работы на объектах генерации и распределения продолжаются круглосуточно. Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках, как и сегодня, несмотря на то, что днем систему частично поддерживает солнечная генерация 

- сообщил Шмыгаль.

По его словам, также пересматривают перечень объектов критической инфраструктуры.

Безусловным приоритетом остаются больницы, водоканалы и социальные объекты – они прежде всего будут обеспечены электроэнергией. Другие учреждения постепенно будут переведены на автономную работу и обеспечены генераторами. Такой шаг позволит высвободить больше электроэнергии для бытовых потребителей 

- добавил министр.

Отдельно, по словам Шмыгаля, подняли вопрос справедливости распределения электроэнергии. Чтобы обеспечить равные условия для всех потребителей, государство усилит контроль – дал поручение Госэнергонадзору провести соответствующие проверки.

Сегодня в хабы Минэнерго поступило 14 грузов помощи от партнеров. Это 78 тонн энергетического оборудования. В частности, 5 силовых трансформаторов из Азербайджана, а также 10 мощных генераторов из Италии. Уже в пути помощь от ЕС, Австрии, Японии, Литвы, Люксембурга, Италии, Чехии, Нидерландов, ПРООН и UNICEF/WASH. Благодарим всех наших партнеров! 

- резюмировал министр.

Антонина Туманова

