Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль

Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках, как и сегодня. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

Ремонтные работы на объектах генерации и распределения продолжаются круглосуточно. Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках, как и сегодня, несмотря на то, что днем систему частично поддерживает солнечная генерация

По его словам, также пересматривают перечень объектов критической инфраструктуры.

Безусловным приоритетом остаются больницы, водоканалы и социальные объекты – они прежде всего будут обеспечены электроэнергией. Другие учреждения постепенно будут переведены на автономную работу и обеспечены генераторами. Такой шаг позволит высвободить больше электроэнергии для бытовых потребителей

Отдельно, по словам Шмыгаля, подняли вопрос справедливости распределения электроэнергии. Чтобы обеспечить равные условия для всех потребителей, государство усилит контроль – дал поручение Госэнергонадзору провести соответствующие проверки.

Сегодня в хабы Минэнерго поступило 14 грузов помощи от партнеров. Это 78 тонн энергетического оборудования. В частности, 5 силовых трансформаторов из Азербайджана, а также 10 мощных генераторов из Италии. Уже в пути помощь от ЕС, Австрии, Японии, Литвы, Люксембурга, Италии, Чехии, Нидерландов, ПРООН и UNICEF/WASH. Благодарим всех наших партнеров!