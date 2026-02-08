$43.140.00
7 февраля, 20:45
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
публикации
Эксклюзивы
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 692 просмотра

В Украине продолжается ликвидация последствий ракетно-дроновых атак на энергосистему. Укрэнерго сообщает об уменьшении объема аварийных отключений в части областей, но дефицит мощности остается. Атомная генерация частично разгружена, графики почасовых обесточиваний не действуют.

В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Сейчас продолжается ликвидация последствий двух массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему в течение этой недели. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.

Уровень дефицита мощности и повреждения, нанесенные сетям передачи и распределения электроэнергии, пока не позволяют отменить аварийные отключения в большинстве регионов. Но благодаря круглосуточной работе энергетиков – в части областей объем примененных ограничений сегодня меньше, чем вчера

- говорится в сообщении.

Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС.

Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена.

В Укрэнерго отмечают, что из-за вынужденного применения аварийных отключений – обнародованные накануне графики почасовых обесточиваний в большинстве регионов пока не действуют.

Возвращение к прогнозируемым графикам применения ограничений произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Когда свет появляется, пожалуйста, не включайте мощные электроприборы в сеть сразу и пользуйтесь ими поочередно. По возможности – перенесите энергоемкие процессы на ночные часы, когда нагрузка на энергосистему меньше", – добавляют в Укрэнерго.

Киев возвращается к временным графикам отключений08.02.26, 09:13

Ольга Розгон

ОбществоЭкономика
Энергоатом
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина