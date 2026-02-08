В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
В Украине продолжается ликвидация последствий ракетно-дроновых атак на энергосистему. Укрэнерго сообщает об уменьшении объема аварийных отключений в части областей, но дефицит мощности остается. Атомная генерация частично разгружена, графики почасовых обесточиваний не действуют.
Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Сейчас продолжается ликвидация последствий двух массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему в течение этой недели. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.
Уровень дефицита мощности и повреждения, нанесенные сетям передачи и распределения электроэнергии, пока не позволяют отменить аварийные отключения в большинстве регионов. Но благодаря круглосуточной работе энергетиков – в части областей объем примененных ограничений сегодня меньше, чем вчера
Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС.
Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена.
В Укрэнерго отмечают, что из-за вынужденного применения аварийных отключений – обнародованные накануне графики почасовых обесточиваний в большинстве регионов пока не действуют.
Возвращение к прогнозируемым графикам применения ограничений произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
"Когда свет появляется, пожалуйста, не включайте мощные электроприборы в сеть сразу и пользуйтесь ими поочередно. По возможности – перенесите энергоемкие процессы на ночные часы, когда нагрузка на энергосистему меньше", – добавляют в Укрэнерго.
