Киев возвращается к временным графикам отключений
Киев • УНН
В Киеве снова будут действовать временные графики отключений электроэнергии, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме. Ознакомиться с графиками можно через чат-бот ДТЭК, на сайте компании и в приложении "Киев Цифровой".
В Киеве снова будут действовать временные графики отключений электроэнергии. Однако ситуация с энергосистемой все еще сложная. Об этом сообщает ДТЭК, пишет УНН.
Детали
Энергетики отмечают, что несмотря на значительный дефицит электричества им удалось стабилизировать систему настолько, чтобы вернуться к временным графикам в Киеве.
Ознакомиться с актуальными графиками отключений жители Киева могут через чат-бот ДТЭК, на официальном сайте компании, а также в приложении "Киев Цифровой".
