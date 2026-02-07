российские обстрелы угрожают ядерной энергетической системе Украины - Сибига

$43.140.00
50.900.00
ukenru
13:35 • 4414 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
10:29 • 9902 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 11165 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 16256 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 29825 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 43525 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 38058 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 30584 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 41646 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 15947 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
91%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 19265 просмотра
Движение поездов на Ивано-Франковщине задерживается из-за российских атак7 февраля, 07:07 • 9860 просмотра
Атака РФ на Ровенскую область: повреждены дома и инфраструктура, два человека ранены7 февраля, 07:23 • 6698 просмотра
Армия рф ночью совершила массированную атаку на энергетику Украины: атакованы ТЭС7 февраля, 07:29 • 6948 просмотра
Из-за ночной атаки рф атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации - Укрэнерго7 февраля, 08:31 • 12202 просмотра
публикации
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 19362 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 41643 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 37961 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 40099 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 51550 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Прокудин Александр Сергеевич
Игорь Гарбарук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Винница
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 12743 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 26908 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 29331 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 38306 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 41399 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Старлинк
Шахед-136
Х-101

российские обстрелы угрожают ядерной энергетической системе Украины - Сибига

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские атаки на энергосистему приводят к снижению мощности украинских АЭС. Он призвал мир остановить Россию, введя санкции против "росатома" и усилив ПВО Украины.

российские обстрелы угрожают ядерной энергетической системе Украины - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский обстрел 7 февраля украинской ядерной энергетической системы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети "Х".

Детали

Как отметил Сибига, российские атаки на энергосистему Украины привели к тому, что три действующие украинские атомные электростанции снижают мощность - время от времени срабатывают автоматические защитные отключения, уменьшают мощность или отключают энергоблоки. Каждая такая ситуация является прямой угрозой, отметил глава МИД.

Недавно МАГАТЭ задокументировало многочисленные полеты дронов вблизи Ровенской и Хмельницкой АЭС, которые классифицируются как значительные угрозы безопасности. Ранее россия нанесла удар дронами по Новому безопасному конфайнменту ЧАЭС, впервые в истории человечества оккупировала атомную электростанцию - ЗАЭС, превратив ее в военную базу, и продолжает создавать риски для ее ядерной безопасности

- говорится в заявлении.

Сибига добавил: россияне будут продолжать эскалацию этих угроз до тех пор, пока мир не остановит их.

Решения готовы: санкции против "росатома", предложенные Украиной изменения в Устав МАГАТЭ и усиленная противовоздушная оборона для украинских защитников, чтобы предотвратить российские удары по ядерной энергетической системе. Мир должен обратить внимание на неприемлемое и безответственное поведение россии, которое подвергает прямой угрозе сотни миллионов европейцев. Например, Ровенская атомная электростанция находится всего в 135 километрах от границ ЕС и НАТО

- добавил глава МИД Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор, где заслушал доклады из всех областей после массированного российского удара 7 февраля.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
Энергоатом
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Международное агентство по атомной энергии
НАТО
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина