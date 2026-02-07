российские обстрелы угрожают ядерной энергетической системе Украины - Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские атаки на энергосистему приводят к снижению мощности украинских АЭС. Он призвал мир остановить Россию, введя санкции против "росатома" и усилив ПВО Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский обстрел 7 февраля украинской ядерной энергетической системы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети "Х".
Детали
Как отметил Сибига, российские атаки на энергосистему Украины привели к тому, что три действующие украинские атомные электростанции снижают мощность - время от времени срабатывают автоматические защитные отключения, уменьшают мощность или отключают энергоблоки. Каждая такая ситуация является прямой угрозой, отметил глава МИД.
Недавно МАГАТЭ задокументировало многочисленные полеты дронов вблизи Ровенской и Хмельницкой АЭС, которые классифицируются как значительные угрозы безопасности. Ранее россия нанесла удар дронами по Новому безопасному конфайнменту ЧАЭС, впервые в истории человечества оккупировала атомную электростанцию - ЗАЭС, превратив ее в военную базу, и продолжает создавать риски для ее ядерной безопасности
Сибига добавил: россияне будут продолжать эскалацию этих угроз до тех пор, пока мир не остановит их.
Решения готовы: санкции против "росатома", предложенные Украиной изменения в Устав МАГАТЭ и усиленная противовоздушная оборона для украинских защитников, чтобы предотвратить российские удары по ядерной энергетической системе. Мир должен обратить внимание на неприемлемое и безответственное поведение россии, которое подвергает прямой угрозе сотни миллионов европейцев. Например, Ровенская атомная электростанция находится всего в 135 километрах от границ ЕС и НАТО
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор, где заслушал доклады из всех областей после массированного российского удара 7 февраля.