Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
Київ • УНН
Президент Зеленський провів селектор, заслухавши доповіді з усіх областей після масованого російського удару 7 лютого. По всій країні застосовані значні відключення, що відображає наміри Росії знищити Україну.
Президент України Володимир Зеленський провів селектор, де заслухав доповіді з усіх областей після масованого російського удару 7 лютого. Він зазначив, що по всій країні були застосовані значні відключення, повідомляє УНН з посиланням на допис Зеленського в Telegram.
Деталі
Як зазначив Зеленський, це відображає загальне ставлення росії до ситуації та їхні справжні наміри.
На сьогодні, росія не демонструє готовності до закінчення цієї війни найближчим часом, і як з точки зору фронту, так і таких масованих ударів росія продовжує політику фактичного знищення України. росіяни цілеспрямовано вдарили, зокрема, по енергетичних обʼєктах, від яких залежить робота українських атомних станцій, що ставить під загрозу не тільки нашу безпеку в Україні, але й спільну безпеку регіону та Європи
Глава держави обговорив ситуацію з енергозабезпеченням Києва і інших областей України. Він зазначив, що залучені необхідні сили для ліквідації наслідків удару та відновлення. МВС створює додаткові команди для оперативної роботи на енергообʼєктах західних областей, додав Зеленський.
Була доволі жорстка розмова щодо роботи мобільних вогневих груп, і найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України повинні забезпечити додаткове посилення компоненту мобільних вогневих груп у загальній системі захисту визначених областей. Розраховую також на збільшення програм підтримки людей, і уряд України отримав конкретні завдання
Нагадаємо
У ніч на 7 лютого російська армія атакувала підстанції, повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ, а також Бурштинську та Добротвірську ТЕС. По всій Україні застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень.