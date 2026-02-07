Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла

Президент України Володимир Зеленський провів селектор, де заслухав доповіді з усіх областей після масованого російського удару 7 лютого. Він зазначив, що по всій країні були застосовані значні відключення, повідомляє УНН з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

Як зазначив Зеленський, це відображає загальне ставлення росії до ситуації та їхні справжні наміри.

На сьогодні, росія не демонструє готовності до закінчення цієї війни найближчим часом, і як з точки зору фронту, так і таких масованих ударів росія продовжує політику фактичного знищення України. росіяни цілеспрямовано вдарили, зокрема, по енергетичних обʼєктах, від яких залежить робота українських атомних станцій, що ставить під загрозу не тільки нашу безпеку в Україні, але й спільну безпеку регіону та Європи