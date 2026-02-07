$43.140.00
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Санкції сильно б'ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Комп'ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла

Президент Зеленський провів селектор, заслухавши доповіді з усіх областей після масованого російського удару 7 лютого. По всій країні застосовані значні відключення, що відображає наміри Росії знищити Україну.

Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів селектор, де заслухав доповіді з усіх областей після масованого російського удару 7 лютого. Він зазначив, що по всій країні були застосовані значні відключення, повідомляє УНН з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

Деталі

Як зазначив Зеленський, це відображає загальне ставлення росії до ситуації та їхні справжні наміри.

На сьогодні, росія не демонструє готовності до закінчення цієї війни найближчим часом, і як з точки зору фронту, так і таких масованих ударів росія продовжує політику фактичного знищення України. росіяни цілеспрямовано вдарили, зокрема, по енергетичних обʼєктах, від яких залежить робота українських атомних станцій, що ставить під загрозу не тільки нашу безпеку в Україні, але й спільну безпеку регіону та Європи

- заявив Зеленський.

Глава держави обговорив ситуацію з енергозабезпеченням Києва і інших областей України. Він зазначив, що залучені необхідні сили для ліквідації наслідків удару та відновлення. МВС створює додаткові команди для оперативної роботи на енергообʼєктах західних областей, додав Зеленський.

Була доволі жорстка розмова щодо роботи мобільних вогневих груп, і найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України повинні забезпечити додаткове посилення компоненту мобільних вогневих груп у загальній системі захисту визначених областей. Розраховую також на збільшення програм підтримки людей, і уряд України отримав конкретні завдання

 - заявив президент.

Нагадаємо

У ніч на 7 лютого російська армія атакувала підстанції, повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ, а також Бурштинську та Добротвірську ТЕС. По всій Україні застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень.

Євген Устименко

