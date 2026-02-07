$43.140.00
російські обстріли загрожують ядерній енергетичній системі України - Сибіга

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські атаки на енергосистему призводять до зниження потужності українських АЕС. Він закликав світ зупинити Росію, запровадивши санкції проти «росатому» та посиливши ППО України.

російські обстріли загрожують ядерній енергетичній системі України - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський обстріл 7 лютого на українську ядерну енергетичну систему. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Сибіги в соцмережі "Х".

Деталі

Як зазначив Сибіга, російські атаки на енергосистему України призвели до того, що три діючі українські атомні електростанції знижують потужність - час від часу спрацьовують автоматичні захисні вимкнення, зменшують потужність або відключають енергоблоки. Кожна така ситуація є прямою загрозою, зазначив очільник МЗС.

Нещодавно МАГАТЕ задокументувало численні польоти дронів поблизу Рівненської та Хмельницької АЕС, які класифікуються як значні загрози безпеці. Раніше росія завдала удару дронами по Новому безпечному конфайнменту ЧАЕС, вперше в історії людства окупувала атомну електростанцію - ЗАЕС, перетворивши її на військову базу, і продовжує створювати ризики для її ядерної безпеки

- йдеться в заяві.

Сибіга додав: росіяни продовжуватимуть ескалацію цих загроз доти, доки світ не зупинить їх.

Рішення готові: санкції проти "росатому", запропоновані Україною зміни до Статуту МАГАТЕ та посилена протиповітряна оборона для українських захисників, щоб запобігти російським ударам по ядерній енергетичній системі. Світ повинен звернути увагу на неприйнятну і безвідповідальну поведінку росії, яка наражає на пряму загрозу сотні мільйонів європейців. Наприклад, Рівненська атомна електростанція знаходиться всього за 135 кілометрів від кордонів ЄС і НАТО

- додав очільник МЗС України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів селектор, де заслухав доповіді з усіх областей після масованого російського удару 7 лютого.

Євген Устименко

