Україна викрила росію у спробі "переписати" Будапештський меморандум

Ексклюзив
09:05 • 8732 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 8838 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 8846 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 10376 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 11186 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 19709 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 38657 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30264 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 29855 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 23476 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зрослаPhoto24 лютого, 00:34 • 14256 перегляди
На Волині митник оформив вантажні електромобілі як легкові, бюджет втратив 700 тисяч гривень24 лютого, 01:09 • 11490 перегляди
російська нафта продається з найбільшою знижкою за три роки через санкції - Bloomberg24 лютого, 01:47 • 16323 перегляди
Одещина відновлює електропостачання після російських атак: 18 тисяч абонентів залишаються без світла24 лютого, 02:21 • 5620 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto07:05 • 13868 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 8744 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 36299 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 56540 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 59967 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 152806 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 19684 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 17569 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 18459 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 37020 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 71274 перегляди
Україна викрила росію у спробі "переписати" Будапештський меморандум

Київ • УНН

 • 70 перегляди

кремль маніпулює міжнародним правом, щоб створити фальшиве юридичне виправдання агресії та зняти з себе відповідальність за порушення кордонів України у 2014 і 2022 роках.

Україна викрила росію у спробі "переписати" Будапештський меморандум

росія вкотре намагається перекрутити зміст Будапештського меморандуму, аби створити ілюзію юридичного виправдання збройної агресії проти України. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

Там зазначили, що речниця мзс рф марія захарова публічно ствердила, що документ 1994 року нібито "гарантував українцям безпеку", але начебто "не зобов’язує росію насильно утримувати в складі України частини її території".

Також вона заявила, що територіальну цілісність Україна буцімто втратила через "внутрішні процеси" та "агресивний націоналізм" задовго до повномасштабного вторгнення.

У ЦПД наголосили, що в Будапештському меморандумі, який підписали Україна, росія, США та Велика Британія, прямо зафіксовано зобов’язання поважати незалежність, суверенітет і чинні кордони України, а також утримуватися від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності нашої держави.

Заява захарової - вигадана інтерпретація. Меморандум зобов’язував москву не змінювати кордони України силою. Саме це росія порушила у 2014 році та повторно у 2022-му

- підкреслили у Центрі.

Там додали, що кремль системно продукує абсурдні трактування міжнародних документів, щоб маніпулювати міжнародним правом і уникати відповідальності за загарбницьку війну проти України.

Нагадаємо

Дещо раніше аналітики ISW дійшли висновку, що багаторазове порушення кремлем норм міжнародного права вимагає надання Україні надійних гарантій безпеки для запобігання відновленню російської агресії. росія заявляє про готовність юридично оформити намір не нападати на країни ЄС та НАТО, але її дії демонструють нікчемність таких обіцянок.

Олександра Василенко

