Україна викрила росію у спробі "переписати" Будапештський меморандум
Київ • УНН
кремль маніпулює міжнародним правом, щоб створити фальшиве юридичне виправдання агресії та зняти з себе відповідальність за порушення кордонів України у 2014 і 2022 роках.
росія вкотре намагається перекрутити зміст Будапештського меморандуму, аби створити ілюзію юридичного виправдання збройної агресії проти України. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації, передає УНН.
Деталі
Там зазначили, що речниця мзс рф марія захарова публічно ствердила, що документ 1994 року нібито "гарантував українцям безпеку", але начебто "не зобов’язує росію насильно утримувати в складі України частини її території".
Також вона заявила, що територіальну цілісність Україна буцімто втратила через "внутрішні процеси" та "агресивний націоналізм" задовго до повномасштабного вторгнення.
У ЦПД наголосили, що в Будапештському меморандумі, який підписали Україна, росія, США та Велика Британія, прямо зафіксовано зобов’язання поважати незалежність, суверенітет і чинні кордони України, а також утримуватися від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності нашої держави.
Заява захарової - вигадана інтерпретація. Меморандум зобов’язував москву не змінювати кордони України силою. Саме це росія порушила у 2014 році та повторно у 2022-му
Там додали, що кремль системно продукує абсурдні трактування міжнародних документів, щоб маніпулювати міжнародним правом і уникати відповідальності за загарбницьку війну проти України.
Нагадаємо
Дещо раніше аналітики ISW дійшли висновку, що багаторазове порушення кремлем норм міжнародного права вимагає надання Україні надійних гарантій безпеки для запобігання відновленню російської агресії. росія заявляє про готовність юридично оформити намір не нападати на країни ЄС та НАТО, але її дії демонструють нікчемність таких обіцянок.