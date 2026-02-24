Украина разоблачила россию в попытке "переписать" Будапештский меморандум

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Эксклюзив
09:05 • 10827 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 10693 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32 • 10637 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
07:45 • 11565 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
06:54 • 12111 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 20197 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 39031 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 30369 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 29948 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 23545 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.3м/с
79%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака дронов на Запорожье: число пострадавших возрослоPhoto24 февраля, 00:34 • 15161 просмотра
На Волыни таможенник оформил грузовые электромобили как легковые, бюджет потерял 700 тысяч гривен24 февраля, 01:09 • 12425 просмотра
Российская нефть продается с самой большой скидкой за три года из-за санкций – Bloomberg24 февраля, 01:47 • 17240 просмотра
Одесская область восстанавливает электроснабжение после российских атак: 18 тысяч абонентов остаются без света24 февраля, 02:21 • 6274 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto07:05 • 14777 просмотра
публикации
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
09:05 • 10851 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 37373 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 57560 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 60945 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 153763 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Великобритания
Николаев
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 20259 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 18121 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 18983 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 71755 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 70105 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Отопление
Financial Times

Украина разоблачила россию в попытке "переписать" Будапештский меморандум

Киев • УНН

 • 862 просмотра

кремль манипулирует международным правом, чтобы создать фальшивое юридическое оправдание агрессии и снять с себя ответственность за нарушение границ Украины в 2014 и 2022 годах.

Украина разоблачила россию в попытке "переписать" Будапештский меморандум

россия в очередной раз пытается исказить смысл Будапештского меморандума, чтобы создать иллюзию юридического оправдания вооруженной агрессии против Украины. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Там отметили, что пресс-секретарь МИД рф мария захарова публично утверждала, что документ 1994 года якобы "гарантировал украинцам безопасность", но якобы "не обязывает россию насильственно удерживать в составе Украины части ее территории".

Также она заявила, что территориальную целостность Украина якобы потеряла из-за "внутренних процессов" и "агрессивного национализма" задолго до полномасштабного вторжения.

В ЦПД подчеркнули, что в Будапештском меморандуме, который подписали Украина, россия, США и Великобритания, прямо зафиксировано обязательство уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, а также воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности нашего государства.

Заявление захаровой - вымышленная интерпретация. Меморандум обязывал москву не менять границы Украины силой. Именно это россия нарушила в 2014 году и повторно в 2022-м

- подчеркнули в Центре.

Там добавили, что кремль системно продуцирует абсурдные трактовки международных документов, чтобы манипулировать международным правом и избегать ответственности за захватническую войну против Украины.

Напомним

Несколько ранее аналитики ISW пришли к выводу, что многократное нарушение кремлем норм международного права требует предоставления Украине надежных гарантий безопасности для предотвращения возобновления российской агрессии. россия заявляет о готовности юридически оформить намерение не нападать на страны ЕС и НАТО, но ее действия демонстрируют ничтожность таких обещаний.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Государственная граница Украины
Институт изучения войны
НАТО
Европейский Союз
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина