Украина разоблачила россию в попытке "переписать" Будапештский меморандум
Киев • УНН
кремль манипулирует международным правом, чтобы создать фальшивое юридическое оправдание агрессии и снять с себя ответственность за нарушение границ Украины в 2014 и 2022 годах.
россия в очередной раз пытается исказить смысл Будапештского меморандума, чтобы создать иллюзию юридического оправдания вооруженной агрессии против Украины. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
Там отметили, что пресс-секретарь МИД рф мария захарова публично утверждала, что документ 1994 года якобы "гарантировал украинцам безопасность", но якобы "не обязывает россию насильственно удерживать в составе Украины части ее территории".
Также она заявила, что территориальную целостность Украина якобы потеряла из-за "внутренних процессов" и "агрессивного национализма" задолго до полномасштабного вторжения.
В ЦПД подчеркнули, что в Будапештском меморандуме, который подписали Украина, россия, США и Великобритания, прямо зафиксировано обязательство уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, а также воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности нашего государства.
Заявление захаровой - вымышленная интерпретация. Меморандум обязывал москву не менять границы Украины силой. Именно это россия нарушила в 2014 году и повторно в 2022-м
Там добавили, что кремль системно продуцирует абсурдные трактовки международных документов, чтобы манипулировать международным правом и избегать ответственности за захватническую войну против Украины.
Напомним
Несколько ранее аналитики ISW пришли к выводу, что многократное нарушение кремлем норм международного права требует предоставления Украине надежных гарантий безопасности для предотвращения возобновления российской агрессии. россия заявляет о готовности юридически оформить намерение не нападать на страны ЕС и НАТО, но ее действия демонстрируют ничтожность таких обещаний.