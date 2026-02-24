Украина разоблачила россию в попытке "переписать" Будапештский меморандум

россия в очередной раз пытается исказить смысл Будапештского меморандума, чтобы создать иллюзию юридического оправдания вооруженной агрессии против Украины. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Там отметили, что пресс-секретарь МИД рф мария захарова публично утверждала, что документ 1994 года якобы "гарантировал украинцам безопасность", но якобы "не обязывает россию насильственно удерживать в составе Украины части ее территории".

Также она заявила, что территориальную целостность Украина якобы потеряла из-за "внутренних процессов" и "агрессивного национализма" задолго до полномасштабного вторжения.

В ЦПД подчеркнули, что в Будапештском меморандуме, который подписали Украина, россия, США и Великобритания, прямо зафиксировано обязательство уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, а также воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности нашего государства.

Заявление захаровой - вымышленная интерпретация. Меморандум обязывал москву не менять границы Украины силой. Именно это россия нарушила в 2014 году и повторно в 2022-м