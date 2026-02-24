$43.300.02
51.010.09
ukenru
Ексклюзив
16:08 • 206 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 2622 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 6484 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 7714 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 15155 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 11914 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 28046 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20655 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18782 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18199 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
78%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto24 лютого, 07:05 • 25269 перегляди
У Києві відбудуться засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії" 24 лютого, 07:43 • 4878 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo24 лютого, 09:17 • 14224 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень24 лютого, 09:44 • 18889 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 9704 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 15138 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 28039 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 47237 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 66494 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 69546 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Блогери
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 2554 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 9808 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 25374 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 23077 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 23846 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Starlink
Опалення

Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Вірусолог Алла Мироненко пояснила, що відлига не є головною причиною сплеску ГРВІ, а зниження захворюваності очікується у другій половині березня. Вона наголосила на важливості профілактики, включаючи маски та провітрювання.

Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ

Під час перепадів температур українці традиційно очікують на сплеск захворюваності на віруси, зокрема, і грип. Також, у суспільстві побутує думка, що саме відлига провокує зростання кількості ГРВІ. Детальніше про те, коли саме зростає кількість вірусних інфекцій, як себе вберегти та коли очікувати спад захворюваності для УНН, розповіла вірусолог, доктор медичних наук Алла Мироненко.

Деталі

Чи справді відлига провокує сплеск захворюваності?За словами вірусологині, епідемічні процеси мають свої закономірності, які не завжди пов’язані з погодою. Наприклад, під час сильних морозів рівень захворюваності іноді навіть знижується через меншу соціальну активність населення, тоді як у період відлиги люди частіше ризикують переохолодитися, що може сприяти розвитку інших респіраторних інфекцій.

Насправді, не доведено, що саме через відлигу більше хворіють. Коли йдеться про епідемію грипу, то там діють зовсім інші закони. Під час великих морозів школярі не ходять до школи, багато людей залишаються вдома, і навіть захворюваність може трохи падати. А під час відлиги люди не завжди адекватно розраховують, як одягнутися, і тоді можуть виникати інші респіраторні інфекції через переохолодження

– каже лікарка.

Коли очікувати спад вірусних захворювань

Наразі, в Україні домінує саме грип, каже вірусологиня, натомість COVID-19 фактично не фіксується в останні тижні. Водночас, циркулюють й інші сезонні віруси.

Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря24.02.26, 11:05 • 28038 переглядiв

Грип зараз на першому місці. Ковід ми тестуємо, але останніми тижнями його взагалі не знаходимо. За минулий тиждень виявляли аденовіруси, респіраторно-синцитіальні віруси, риновіруси, позаминулий – ще й метапневмовіруси. Це різні респіраторні віруси, їх багато, вакцин проти більшості з них немає, але зазвичай вони не викликають тяжких ускладнень, окрім випадків у літніх людей або маленьких дітей

– наголошує Алла Мироненко.

Вона зазначає, що нинішній сезон не є аномальним, ба більше - показники захворюваності навіть нижчі, ніж торік, хоча сезон ще не завершився. Водночас,  спад захворюваності традиційно очікується вже у другій половині березня.

Якщо дивитися на багаторічні ретроспективні дані, то вже з другого тижня березня йде зниження захворюваності. Грип продовжує циркулювати, але до епідемічного рівня вже не дотягує. Бували винятки, коли підйом починався навіть у середині березня, але це радше поодинокі випадки. Зараз можна сказати, що епідемія, ймовірно, добігає кінця, хоча циркуляція вірусів ще зберігатиметься

– підкреслює вірусолог.

Весняне зниження захворюваності фахівчиня пояснює тим, що люди більше часу проводять на свіжому повітрі та частіше провітрюють приміщення.

Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися09.02.26, 17:20 • 21431 перегляд

Лікарка вказує на те, що коли тепло, люди менше перебувають у закритих приміщеннях. Багато сонця, а віруси не люблять ультрафіолет, вони гинуть від нього. Частіше провітрюють приміщення, не так як при -20, а коли вже тепліше. Провітрювання теж сприяє тому, що респіраторні віруси гинуть.

Щодо профілактики, Алла Мироненко наголошує: найпростіші методи залишаються найефективнішими. У місцях скупчення людей варто використовувати маску, особливо людям із груп ризику ,також важливими є вакцинація проти грипу, перебування на сонці, вживання їжі з високим вмістом вітамінів, зокрема, цитрусових та регулярне провітрювання приміщень.

Маска допомагає – це я вам точно кажу. Вона працює як бар’єр для дихальних шляхів і захищає як того, хто її носить, так і оточуючих. Якщо є можливість, треба більше бувати на сонці – так утворюється вітамін D. Провітрювати кімнату можна на 15 хвилин, краще вийти з приміщення, щоб уникнути протягів. Краще не захворіти, ніж захворіти, адже вакцин проти більшості респіраторних вірусів не існує

– наголосила лікар-вірусолог

Алла Кіосак

Здоров'я
Морози в Україні
Україна