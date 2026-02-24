Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ

Під час перепадів температур українці традиційно очікують на сплеск захворюваності на віруси, зокрема, і грип. Також, у суспільстві побутує думка, що саме відлига провокує зростання кількості ГРВІ. Детальніше про те, коли саме зростає кількість вірусних інфекцій, як себе вберегти та коли очікувати спад захворюваності для УНН, розповіла вірусолог, доктор медичних наук Алла Мироненко.

Чи справді відлига провокує сплеск захворюваності?За словами вірусологині, епідемічні процеси мають свої закономірності, які не завжди пов’язані з погодою. Наприклад, під час сильних морозів рівень захворюваності іноді навіть знижується через меншу соціальну активність населення, тоді як у період відлиги люди частіше ризикують переохолодитися, що може сприяти розвитку інших респіраторних інфекцій.

Насправді, не доведено, що саме через відлигу більше хворіють. Коли йдеться про епідемію грипу, то там діють зовсім інші закони. Під час великих морозів школярі не ходять до школи, багато людей залишаються вдома, і навіть захворюваність може трохи падати. А під час відлиги люди не завжди адекватно розраховують, як одягнутися, і тоді можуть виникати інші респіраторні інфекції через переохолодження – каже лікарка.

Коли очікувати спад вірусних захворювань

Наразі, в Україні домінує саме грип, каже вірусологиня, натомість COVID-19 фактично не фіксується в останні тижні. Водночас, циркулюють й інші сезонні віруси.

Грип зараз на першому місці. Ковід ми тестуємо, але останніми тижнями його взагалі не знаходимо. За минулий тиждень виявляли аденовіруси, респіраторно-синцитіальні віруси, риновіруси, позаминулий – ще й метапневмовіруси. Це різні респіраторні віруси, їх багато, вакцин проти більшості з них немає, але зазвичай вони не викликають тяжких ускладнень, окрім випадків у літніх людей або маленьких дітей – наголошує Алла Мироненко.

Вона зазначає, що нинішній сезон не є аномальним, ба більше - показники захворюваності навіть нижчі, ніж торік, хоча сезон ще не завершився. Водночас, спад захворюваності традиційно очікується вже у другій половині березня.

Якщо дивитися на багаторічні ретроспективні дані, то вже з другого тижня березня йде зниження захворюваності. Грип продовжує циркулювати, але до епідемічного рівня вже не дотягує. Бували винятки, коли підйом починався навіть у середині березня, але це радше поодинокі випадки. Зараз можна сказати, що епідемія, ймовірно, добігає кінця, хоча циркуляція вірусів ще зберігатиметься – підкреслює вірусолог.

Весняне зниження захворюваності фахівчиня пояснює тим, що люди більше часу проводять на свіжому повітрі та частіше провітрюють приміщення.

Лікарка вказує на те, що коли тепло, люди менше перебувають у закритих приміщеннях. Багато сонця, а віруси не люблять ультрафіолет, вони гинуть від нього. Частіше провітрюють приміщення, не так як при -20, а коли вже тепліше. Провітрювання теж сприяє тому, що респіраторні віруси гинуть.

Щодо профілактики, Алла Мироненко наголошує: найпростіші методи залишаються найефективнішими. У місцях скупчення людей варто використовувати маску, особливо людям із груп ризику ,також важливими є вакцинація проти грипу, перебування на сонці, вживання їжі з високим вмістом вітамінів, зокрема, цитрусових та регулярне провітрювання приміщень.