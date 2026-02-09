Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
Лікар-психіатр Євген Скрипник розкриває правду про антидепресанти, розвіюючи міфи про залежність та побічні ефекти. Ці ліки ефективні при багатьох розладах, а не лише депресії, і не викликають залежності.
Антидепресанти в Україні досі оточені страхами й упередженнями, водночас, попит на ці препарати за останній рік стрімко зріс. Детальніше про те, що таке антидепресанти, як вони впливають на людину та які переконання про ці препарати насправді є міфами, розповів журналістці УНН лікар-психіатр Євген Скрипник.
Антидепресанти часто асоціюють виключно з депресією, однак, насправді, сфера їх застосування значно ширша. Сьогодні ці препарати входять у міжнародні протоколи лікування тривожних розладів, ПТСР, ОКР, порушень сну та психосоматичних станів, каже лікар. Саме тому психіатри призначають їх значно частіше, ніж раніше.
Антидепресанти – це препарати не тільки для лікування депресії. Вони використовуються при тривожних розладах, обсесивно-компульсивному розладі, посттравматичному стресовому розладі, порушеннях сну, а також при психосоматичних станах: синдромі подразненого кишківника, гіперактивному сечовому міхурі, відчутті "кому в горлі
Історія антидепресантів, як і багатьох ліків, почалася випадково. Перші препарати створювалися зовсім не для психіатрії, а з іншою медичною метою. Згодом лікарі помітили неочікуваний ефект і почали розвивати новий напрям лікування.
Перші антидепресанти з’явилися ще у 60-х роках, коли препарат для лікування туберкульозу раптово показав покращення настрою у пацієнтів. Так почали розробляти антидепресанти. Першим був іміпрамін, а згодом, амітриптилін, який і досі вважається "золотим стандартом" через свою сильну дію
Попри ефективність, старі трициклічні антидепресанти мали серйозні побічні ефекти. Саме вони й сформували міф про "овочевий стан" після прийому таких препаратів. Сучасна психіатрія від цього підходу давно відійшла.
Амітриптилін дуже ефективний, але має багато побічних дій, наприклад, сонливість, запаморочення, серцебиття, закрепи. Саме з нього пішов міф, що антидепресанти роблять людину "овочем". Сучасні препарати, такі як сертралін, есциталопрам, флуоксетин таких ефектів не мають
Ще один поширений страх нібито антидепресанти викликають залежність. За словами психіатра, це твердження не має нічого спільного з реальністю і не підтверджується жодними дослідженнями.
Антидепресанти не викликають залежності. Ні старі, ні сучасні. У них немає ейфорії, немає потягу. Є лише синдром відміни як у багатьох інших ліків. Якщо препарат відміняти поступово, то проблем не буде
Натомість, справжню залежність можуть викликати популярні "серцеві краплі", які багато українців вважають безпечними, каже Євген Скрипник. Саме вони, а не антидепресанти, становлять реальну загрозу.
Корвалол, Барбовал, Валокордин містять фенобарбітал – барбітурат, який викликає залежність. У багатьох країнах ці препарати заборонені або суворо контролюються, а в нас люди бояться антидепресантів, однак спокійно п’ють барбітурати
Також, цікаво й те, що антидепресанти не "піднімають настрій" миттєво і не працюють як стимулятори, адже їхня дія, насправді, пов’язана зі складними процесами в головному мозку, тому ефект потребує часу.
Антидепресанти не роблять людину щасливою одразу. Вони стабілізують обмін нейромедіаторів, тобто серотоніну, норадреналіну, дофаміну. Через каскад процесів зменшується тривога і поступово покращується стан. Перший ефект тільки через 2-6 тижнів
На початку лікування стан може навіть погіршуватися і це нормально, пояснює Євген Скрипник. Однак, саме на цьому етапі деякі пацієнти роблять помилку й припиняють терапію.
Перші тижні можуть бути нудота, безсоння, підвищена тривога, головний біль. Це нормальні побічні реакції, які згодом проходять. Проблема в тому, що іноді пацієнти кидають препарат через день-два через ці побічні ефекти, а потім кажуть, що антидепресанти не працюють
Антидепресанти призначаються за чіткими показами. При легкій депресії можливе лікування лише психотерапією, однак у більш складних випадках без медикаментів не обійтися, пояснює психіатр.
При середній і важкій депресії антидепресанти необхідні. Це не питання "хочу чи не хочу", а питання лікування захворювання
До речі, попит на антидепресанти в Україні збільшився на 72% за період 2023-2025 років. Про це свідчать дані сервісу Liki24, передає Forbes. Таке зростання продажів, психіатр пояснює зміною підходу до лікування психічних розладів в Україні та світі.
Люди нарешті почали лікувати тривожні розлади не валеріаною і ноотропами, а препаратами, які входять у міжнародні протоколи. Антидепресантів стали купувати більше, а ноотропів навпаки - менше. Це хороший знак
Крім того, серед найпоширеніших міфів є і переконання, що антидепресанти доведеться приймати все життя, якщо розпочати лікування, однак насправді це не так, каже лікар. Водночас, лікування дійсно має бути достатньо тривалим.
Після покращення антидепресанти потрібно приймати ще близько року. Якщо кинути раніше, то симптоми повернуться. Це не означає, що людина "підсіла", це означає, що лікування перервали зарано
Ще один міф, що ці препарати потрібні лише "слабким" або тим, хто "не справився сам". Такий підхід лікарі вважають особливо шкідливим.
Психічні розлади – це не про слабкість. Це про біохімію мозку, генетику і зовнішні стреси, а антидепресанти такі ж ліки, як інсулін при діабеті або препарати від гіпертонії
Отже, антидепресанти не є "чарівною пігулкою" і не замінюють роботу над собою. Але у багатьох випадках вони стають необхідним етапом лікування, без якого психотерапія й зміни способу життя просто не працюють.Сьогодні зростання використання антидепресантів - це не тривожний сигнал, а ознака того, що суспільство поступово відмовляється від стигми та самолікування. Люди все рідше намагаються "перетерпіти", або глушити симптоми сумнівними заспокійливими і все частіше звертаються до фахівців.
УВАГА! Матеріал носить виключно ознайомчий характер. Якщо вас турбують проблеми зі здоров’ям – зверніться до лікаря.
