ВООЗ: кожен третій медик у Європі страждає на депресію, а 10% зазнають насильства та домагань

$41.400.09
48.140.04
ukenru
07:24 • 5428 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
06:38 • 12488 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго
03:50 • 11552 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 21706 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 42963 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 34520 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 41152 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 41990 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 71457 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 65916 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярнi новини
росія завдала щонайменше три удари по Запоріжжю: є постраждалі9 жовтня, 23:10 • 10084 перегляди
Через атаку рф у Києві горить багатоповерхівка: є постраждалі, людей евакуюють9 жовтня, 23:27 • 37695 перегляди
Атака рф на Київ: восьмеро постраждалих, є перебої зі світлом10 жовтня, 00:22 • 22297 перегляди
Вся Україна - під ракетною загрозою: росіяни підняли в повітря МіГ-31К, зафіксовано пуски “Кинджалів”10 жовтня, 02:01 • 4860 перегляди
Руйнування та людські жертви: Федоров показав наслідки нічної атаки на ЗапоріжжяPhotoVideo10 жовтня, 02:12 • 18490 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 60533 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 71454 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 65914 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 55247 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 86210 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Олена Сосєдка
Володимир Зеленський
Папа Франциск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Харківська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 60533 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 27028 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 41249 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 57619 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 71228 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
Х-59
The New York Times

ВООЗ: кожен третій медик у Європі страждає на депресію, а 10% зазнають насильства та домагань

Київ • УНН

 • 528 перегляди

Новий звіт ВООЗ виявив, що понад 30% лікарів і медсестер у Європі страждають на депресію, а кожен десятий мав суїцидальні думки. Кожен третій медик зазнавав знущань або погроз насильства, а 10% — фізичного насильства чи сексуальних домагань.

ВООЗ: кожен третій медик у Європі страждає на депресію, а 10% зазнають насильства та домагань

Новий звіт ВООЗ показує, що у Європі понад 30% лікарів і медсестер страждають на депресію, а кожен десятий повідомив про суїцидальні думки. Надмірні робочі години, насильство на роботі та нестабільні контракти погіршують психічний стан медпрацівників і створюють ризики для систем охорони здоров’я та пацієнтів, пише УНН із посиланням на EuroNews.

Деталі

Кожен третій лікар і медсестра в Європі страждають на депресію, а один із десяти повідомив про пасивні суїцидальні думки

- йдеться в новому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Водночас "кожен третій лікар і медсестра в Європі страждають на депресію, а їхні умови роботи погіршують психічний стан", показало нове опитування.

Як вказано, у деяких випадках депресія у медпрацівників серйозна: кожен десятий лікар і медсестра повідомили, що "за останній рік вони мали пасивні суїцидальні думки", що може підвищити ризик подібної поведінки в майбутньому.

Це неприйнятне навантаження на тих, хто піклується про нас. Так бути не повинно

- сказав доктор директор Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Анрі Клюге.

Також за останній рік кожен третій лікар і медсестра заявили, що "зазнавали знущань чи погроз насильства на роботі, а 10% повідомили, що зазнавали фізичного насильства або сексуальних домагань", пише видання посилаючись на дані ВООЗ.

Тим часом чверть лікарів заявили, що "працюють понад 50 годин на тиждень, а багато медпрацівників – 32% лікарів та 25% медсестер – на тимчасових контрактах, що може викликати тривогу щодо безпеки працевлаштування", йдеться у звіті.

Як зазначається, медпрацівники, які стикаються з насильством, довгими годинами роботи та змінною роботою, частіше страждають на депресію.

Вигоряння та проблеми з психічним здоров'ям можуть мати серйозні наслідки для пацієнтів. У різних країнах від 11% до 34% медпрацівників заявили, що подумують про звільнення з роботи – на тлі дефіциту медперсоналу, що триває, який, за прогнозами, досягне 940 тисяч до 2030 року

- ідеться у публікації.

Коли медпрацівники залишають свої робочі місця або беруть лікарняні, щоб впоратися з психоемоційним навантаженням, це створює тиск на системи охорони здоров'я. Тобто пацієнтам доводиться чекати довше, а медична допомога стає менш якісна.

Ми фізично та психічно виснажені, що, на жаль, іноді може призводити до медичних помилок

- каже ординатор відділення радіології з Франції Мелані Дебаррекс

Вона навела дані щодо Франції, які показують, що 66% студентів-медиків за останній рік мали депресивний епізод, а 21% мали суїцидальні думки, що втричі вище, ніж загалом у професії.

Дослідники виявили неочікуваний зв'язок між самооцінкою та вигоранням: яка роль негативних думок 06.10.25, 12:23 • 3045 переглядiв

Клюге закликав системи охорони здоров’я запровадити політику "нульової толерантності" до насильства, скоротити понаднормові та змінні години роботи та забезпечити медиків доступом до підтримки психічного здоров’я.

Зрештою криза психічного здоров'я серед наших медпрацівників - це криза безпеки здоров'я, яка загрожує цілісності наших систем охорони здоров'я

- сказав він, додавши, що "ми не можемо дозволити собі втрачати їх через вигоряння, розпач або насильство".

Довідково

Звіт включає відповіді понад 90 тисяч лікарів та медсестер із країн Європейського союзу, Ісландії та Норвегії. 

Українці від 40 років отримуватимуть гроші на перевірку здоров’я в "Дії"08.10.25, 23:34 • 16216 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоЗдоров'я
Всесвітня організація охорони здоров'я
Європейський Союз
Ісландія
Франція
Норвегія
Європа