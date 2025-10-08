Українці від 40 років отримуватимуть гроші на перевірку здоров’я в "Дії"

$41.320.03
48.170.10
ukenru
19:17 • 5112 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
18:01 • 14127 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
17:48 • 14772 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
17:38 • 12552 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 26040 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 38710 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 33351 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 29350 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 26542 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 22339 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
85%
748мм
Популярнi новини
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto8 жовтня, 11:27 • 27552 перегляди
"Залізний занавіс" повертається: в росії хочуть обмежити можливість для простих громадян мандрувати за кордон8 жовтня, 11:52 • 4024 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 24080 перегляди
Встановлена примусова депортація 12 тис. осіб з Криму - прокуратураVideo8 жовтня, 12:00 • 2898 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості16:22 • 9532 перегляди
Публікації
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 26035 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 38705 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 24129 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 33346 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto8 жовтня, 11:27 • 27604 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Денис Шмигаль
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості16:22 • 9636 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 30865 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 45136 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 47847 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 99075 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Facebook
Financial Times
E-6 Mercury
Детонатор

Українці від 40 років отримуватимуть гроші на перевірку здоров’я в "Дії"

Київ • УНН

 • 1310 перегляди

З 2026 року українці віком понад 40 років отримуватимуть кошти на віртуальну картку в "Дії" для проходження медичного огляду. Це дозволить їм обрати клініку, пройти обстеження та отримати безоплатні ліки за потреби.

Українці від 40 років отримуватимуть гроші на перевірку здоров’я в "Дії"

З 2026 року українці отримуватимуть гроші на віртуальну картку у "Дії" для проходження медичного огляду. Користувачам віком понад 40 років надходитимуть push-сповіщення з пропозицією пройти чекап, Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає УНН.

Серцево-судинні захворювання очолюють рейтинги у всіх країнах як причини смертності населення, в тому числі і передчасної смертності. Ми неодноразово говорили, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації вплине на те, що в нас інсульти, інфаркти стануть молодшими. І ми вже бачимо цю картину, а тому робимо певні речі, які повинні рано виявляти захворювання. Саме над цими комплексами Міністерство охорони здоров’я працює і має позитивні результати

- сказав він.

Користувачі зможуть обрати клініку, отримати консультацію та пройти низку лабораторних і інструментальних досліджень. Якщо лікарі виявлять проблеми зі здоров’ям, пацієнт отримає електронний рецепт на безоплатні ліки.

"На 2026 рік ми, як держава, пішли на черговий крок для створення умов саме на профілактику. Ми запускаємо загальнонаціональну кампанію профілактичних медичних оглядів, направлених на виявлення серцево-судинних захворювань, діабету і ментальних розладів. При досягненні 40 років через місяць буде приходити push-повідомлення в "Дії" про те, що ви можете скористатися програмою національного чекапу", – зазначив Ляшко.

"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"08.10.25, 15:46 • 26030 переглядiв

Віта Зеленецька

Здоров'я
Віктор Ляшко