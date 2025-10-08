Українці від 40 років отримуватимуть гроші на перевірку здоров’я в "Дії"

З 2026 року українці отримуватимуть гроші на віртуальну картку у "Дії" для проходження медичного огляду. Користувачам віком понад 40 років надходитимуть push-сповіщення з пропозицією пройти чекап, Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає УНН.

Серцево-судинні захворювання очолюють рейтинги у всіх країнах як причини смертності населення, в тому числі і передчасної смертності. Ми неодноразово говорили, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації вплине на те, що в нас інсульти, інфаркти стануть молодшими. І ми вже бачимо цю картину, а тому робимо певні речі, які повинні рано виявляти захворювання. Саме над цими комплексами Міністерство охорони здоров’я працює і має позитивні результати - сказав він.

Користувачі зможуть обрати клініку, отримати консультацію та пройти низку лабораторних і інструментальних досліджень. Якщо лікарі виявлять проблеми зі здоров’ям, пацієнт отримає електронний рецепт на безоплатні ліки.

"На 2026 рік ми, як держава, пішли на черговий крок для створення умов саме на профілактику. Ми запускаємо загальнонаціональну кампанію профілактичних медичних оглядів, направлених на виявлення серцево-судинних захворювань, діабету і ментальних розладів. При досягненні 40 років через місяць буде приходити push-повідомлення в "Дії" про те, що ви можете скористатися програмою національного чекапу", – зазначив Ляшко.

