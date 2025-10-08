$41.320.03
48.170.10
ukenru
Ексклюзив
13:46 • 8894 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 19413 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 22088 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 24211 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 22460 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 20817 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18963 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21605 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19448 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17676 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.2м/с
88%
750мм
Популярнi новини
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto8 жовтня, 07:12 • 43637 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 24794 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 17631 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 16038 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 12462 перегляди
Публікації
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
13:46 • 8894 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру12:14 • 19413 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 12481 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 22088 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 16054 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Фрідріх Мерц
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 24808 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 42446 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 45350 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 96719 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 91318 перегляди
Актуальне
Financial Times
WhatsApp
Signal
Facebook
Шахед-136

"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"

Київ • УНН

 • 8896 перегляди

Сплеск захворюваності на новий варіант коронавірусу "Франкенштейн" в Україні минув ще в серпні, і він уже втрачає активність. За словами вірусолога Алли Міроненко, COVID-19 має сезонний характер і не становить серйозної загрози.

"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"

Новий варіант коронавірусу, який у медіа охрестили "Франкенштейном", уже втрачає активність в Україні - сплеск захворюваності минув ще в серпні. Крім того, усі сучасні підваріанти належать до штаму "Омікрон", а COVID-19 нині має сезонний характер і не становить серйозної загрози. Про це журналісту УНН розповіла вірусолог, доктор медичних наук Алла Міроненко.

Поширення штаму "Франкенштейн"

Я вам так скажу, у нас в Україні вже наприкінці липня він був...Скоріше був завезений, тому що сезон відпусток, люди їздять. І у нас цей сплеск захворюваності, який був ним викликаний, вже йде на спад. У нас вже зразків набагато менше і хворих набагато менше, ніж, наприклад, у серпні 

- зазначила фахівчиня.

При цьому вона зазначила, що умовні назви штамів не відіграють суттєву роль, адже, за словами Міроненко, "все це Омікрон".

Як він (Омікрон – ред.) з'явився у грудні 2021 року й у 2022 році перед війною активно циркулював, то далі у світі він витіснив фактично всі інші варіанти. Вони всі в минулому. Зараз є лише Омікрон. І існує багато вже субваріантів Омікрону, різноманітних: один змінює інший, або, наприклад, періодично циркулює декілька там різних субваріантів 

- пояснила вірусолог.

Професорка зазначила, що саме цей варіант штам вірусу характеризується тим, що клінічний перебіг хвороби набагато легший, що своєю чергою вказує на адаптацію вірусу до імунної системи людського організму.

Готовність до епідемій та загроз: Кабмін схвалив законопроєкт про біозахист23.09.25, 04:34 • 3671 перегляд

Ми одужуємо, тому що працює імунна система. Імунна система того, хто одужав, також впливає, може викликати мутації у вірусах. І тому, чим більше людей інфіковано, тим більше змінених варіантів може утворюватися і вони передаються вже від людини до людини 

- пояснила медикиня.

Саме цим здебільшого пояснюється велика кількість різних штамів вірусу. При цьому нові форми, за словами Міроненко, можуть бути малосимптомними або безсимптомними.

Симптоми "Франкенштейна"

Пишуть, але це мною особисто неперевірена інформація, що це: охриплість голосу, біль у горлі, але теж досить швидко проходить. Але ж треба розуміти, що поки ми не зробили генетичний аналіз і не зв'язали його з клінічною картиною хворого, це все трохи виглядає як спекуляція 

- зазначила фахівчиня, наголосивши на тому, що такий аналіз робиться здебільшого за кордоном через дороговартісність устаткування (матеріали відправляють) і не швидко.

Крім того, як підкреслила професорка, для людини інформація про конкретний штам вірусу, на який вона хворіє не несе практичної користі. Ця інформація потрібна здебільшого науковцям для моніторингу хвороби на основі вибірки та аналізу рідких та складних випадків перебігу.

Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання30.09.25, 19:26 • 35737 переглядiв

Чи розглядається створення нової вакцини

На запитання, чи розглядається створення нової вакцини з урахуванням нових підвидів штамів, Міроненко відповіла, що це питання потребує вивчення.

Річ у тому, що генетичний матеріал вірусу постійно змінюється - у ньому відбуваються численні мутації, особливо в тих ділянках, які відповідають за контакт з клітинами людини. Через це виникає питання: чи встигає фармацевтична індустрія адаптувати вакцини до нових штамів? Наприклад, у 2023 році одночасно циркулювало майже два десятки підваріантів коронавірусу. Створити ефективну вакцину проти всіх одразу практично неможливо.

Коли утворюється дуже велика кількість нових субваріантів і вони циркулюють одночасно, то зробити на всі випадки життя одну вакцину, ну, мабуть, що це нереально 

- каже вірусолог.

Для порівняння - вірус грипу також змінюється, але значно повільніше. Тому щороку вчені відстежують 2-3 основні штами грипу й включають їх до складу сезонної вакцини, яка ефективно захищає від хвороби.

За словами вірусолога, нині вакцинація від COVID-19 не є обов’язковою. Її насамперед рекомендують людям із груп ризику - людям старшого віку та пацієнтам із хронічними захворюваннями. Водночас, каже Міроненко, варто розуміти, що виробники вакцин - це комерційні компанії, і навіть якщо потреба у вакцинації зменшується, вони не поспішають відмовлятися від прибуткових продуктів.

За словами Міроненко, за п’ять років пандемія перетворилася на звичайну сезонну інфекцію, тож приводів для серйозного занепокоєння немає.

Те, що може з'явитись якийсь новий, невідомий вірус і викликати пандемію...виключити цього не можна і людство готується, але стосовно ковіду тут нема причин переживати 

- підсумувала медикиня.

Раніше УНН писав, що у Києві за 40-й тиждень 2025 року зареєстровано 9 480 нових випадків грипу та ГРВІ, з них 398 випадків COVID-19. Захворюваність на COVID-19 знизилася на 29,8%, але кількість госпіталізацій зросла до 113 осіб.

Альона Уткіна

COVID-19Здоров'яПублікації
Україна
Київ