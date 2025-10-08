"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"

Новий варіант коронавірусу, який у медіа охрестили "Франкенштейном", уже втрачає активність в Україні - сплеск захворюваності минув ще в серпні. Крім того, усі сучасні підваріанти належать до штаму "Омікрон", а COVID-19 нині має сезонний характер і не становить серйозної загрози. Про це журналісту УНН розповіла вірусолог, доктор медичних наук Алла Міроненко.

Поширення штаму "Франкенштейн"

Я вам так скажу, у нас в Україні вже наприкінці липня він був...Скоріше був завезений, тому що сезон відпусток, люди їздять. І у нас цей сплеск захворюваності, який був ним викликаний, вже йде на спад. У нас вже зразків набагато менше і хворих набагато менше, ніж, наприклад, у серпні - зазначила фахівчиня.

При цьому вона зазначила, що умовні назви штамів не відіграють суттєву роль, адже, за словами Міроненко, "все це Омікрон".

Як він (Омікрон – ред.) з'явився у грудні 2021 року й у 2022 році перед війною активно циркулював, то далі у світі він витіснив фактично всі інші варіанти. Вони всі в минулому. Зараз є лише Омікрон. І існує багато вже субваріантів Омікрону, різноманітних: один змінює інший, або, наприклад, періодично циркулює декілька там різних субваріантів - пояснила вірусолог.

Професорка зазначила, що саме цей варіант штам вірусу характеризується тим, що клінічний перебіг хвороби набагато легший, що своєю чергою вказує на адаптацію вірусу до імунної системи людського організму.

Ми одужуємо, тому що працює імунна система. Імунна система того, хто одужав, також впливає, може викликати мутації у вірусах. І тому, чим більше людей інфіковано, тим більше змінених варіантів може утворюватися і вони передаються вже від людини до людини - пояснила медикиня.

Саме цим здебільшого пояснюється велика кількість різних штамів вірусу. При цьому нові форми, за словами Міроненко, можуть бути малосимптомними або безсимптомними.

Симптоми "Франкенштейна"

Пишуть, але це мною особисто неперевірена інформація, що це: охриплість голосу, біль у горлі, але теж досить швидко проходить. Але ж треба розуміти, що поки ми не зробили генетичний аналіз і не зв'язали його з клінічною картиною хворого, це все трохи виглядає як спекуляція - зазначила фахівчиня, наголосивши на тому, що такий аналіз робиться здебільшого за кордоном через дороговартісність устаткування (матеріали відправляють) і не швидко.

Крім того, як підкреслила професорка, для людини інформація про конкретний штам вірусу, на який вона хворіє не несе практичної користі. Ця інформація потрібна здебільшого науковцям для моніторингу хвороби на основі вибірки та аналізу рідких та складних випадків перебігу.

Чи розглядається створення нової вакцини

На запитання, чи розглядається створення нової вакцини з урахуванням нових підвидів штамів, Міроненко відповіла, що це питання потребує вивчення.

Річ у тому, що генетичний матеріал вірусу постійно змінюється - у ньому відбуваються численні мутації, особливо в тих ділянках, які відповідають за контакт з клітинами людини. Через це виникає питання: чи встигає фармацевтична індустрія адаптувати вакцини до нових штамів? Наприклад, у 2023 році одночасно циркулювало майже два десятки підваріантів коронавірусу. Створити ефективну вакцину проти всіх одразу практично неможливо.

Коли утворюється дуже велика кількість нових субваріантів і вони циркулюють одночасно, то зробити на всі випадки життя одну вакцину, ну, мабуть, що це нереально - каже вірусолог.

Для порівняння - вірус грипу також змінюється, але значно повільніше. Тому щороку вчені відстежують 2-3 основні штами грипу й включають їх до складу сезонної вакцини, яка ефективно захищає від хвороби.

За словами вірусолога, нині вакцинація від COVID-19 не є обов’язковою. Її насамперед рекомендують людям із груп ризику - людям старшого віку та пацієнтам із хронічними захворюваннями. Водночас, каже Міроненко, варто розуміти, що виробники вакцин - це комерційні компанії, і навіть якщо потреба у вакцинації зменшується, вони не поспішають відмовлятися від прибуткових продуктів.

За словами Міроненко, за п’ять років пандемія перетворилася на звичайну сезонну інфекцію, тож приводів для серйозного занепокоєння немає.

Те, що може з'явитись якийсь новий, невідомий вірус і викликати пандемію...виключити цього не можна і людство готується, але стосовно ковіду тут нема причин переживати - підсумувала медикиня.

Раніше УНН писав, що у Києві за 40-й тиждень 2025 року зареєстровано 9 480 нових випадків грипу та ГРВІ, з них 398 випадків COVID-19. Захворюваність на COVID-19 знизилася на 29,8%, але кількість госпіталізацій зросла до 113 осіб.