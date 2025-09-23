Готовність до епідемій та загроз: Кабмін схвалив законопроєкт про біозахист

Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт про біозахист і біобезпеку, який має посилити готовність медичних служб і лабораторій до епідемій та біологічних загроз. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ), передає УНН.

Деталі

За даними МОЗ, в Україні наразі відсутній єдиний комплексний закон, який враховував би оновлені алгоритми дій, міжнародні стандарти та протоколи щодо безпечного поводження з біологічними матеріалами.

Йдеться про зберігання, транспортування та використання мікроорганізмів, у тому числі тих, що можуть становити небезпеку для здоров’я людей - повідомили у відомстві.

Зазначається, що законопроект спрямований на створення сучасної системи біологічної безпеки та захисту, що відповідатиме європейським та міжнародним стандартам.

Він дозволяє комплексно, на рівні держави, підвищити готовність медичних служб та лабораторної мережі до епідемій і біологічних загроз. - йдеться у дописі.

Документ також закріплює:

оновлені стандарти роботи та безпеки у лабораторіях;

алгоритми дій на випадок поширення в країні небезпечних збудників;

з огляду на сучасні стандарти законопроект посилить контроль за імпортом та використанням біологічних матеріалів.

створення єдиної системи управління біологічними ризиками;

розмежування відповідальності та повноважень органів влади у сфері біобезпеки;

формування державного реєстру суб’єктів, які здійснюють роботи з біологічними агентами.

Біобезпека є однією з найважливіших складових екологічної та національної безпеки України. Це перший комплексний документ на рівні країни, який дозволить упорядкувати правила роботи з мікроорганізмами, що можуть становити загрозу для здоров’я людей, тварин та довкілля - додали у міністерстві.

Документ розроблений на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року "Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації". Прийняття цього закону наближає Україну до стандартів ЄС і робить нашу країну більш захищеною від біологічних загроз — як природних, так і штучних.

Крім того, в законопроекті враховано принцип "єдине здоров’я". В системі громадського здоров’я цей принцип допомагає вчасно виявити та запобігти основним видам загроз, які можуть спровокувати спалахи чи масові захворювання людей. Зокрема, зоонозні захворювання (передаються людині від тварин), стійкість до антибіотиків, трансмісивні захворювання та транскордонні загрози.

