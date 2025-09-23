Готовность к эпидемиям и угрозам: Кабмин одобрил законопроект о биозащите

Правительство подало в Верховную Раду законопроект о биозащите и биобезопасности, который должен усилить готовность медицинских служб и лабораторий к эпидемиям и биологическим угрозам. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины (Минздрав), передает УНН.

Подробности

По данным Минздрава, в Украине сейчас отсутствует единый комплексный закон, который учитывал бы обновленные алгоритмы действий, международные стандарты и протоколы по безопасному обращению с биологическими материалами.

Речь идет о хранении, транспортировке и использовании микроорганизмов, в том числе тех, которые могут представлять опасность для здоровья людей - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что законопроект направлен на создание современной системы биологической безопасности и защиты, которая будет соответствовать европейским и международным стандартам.

Он позволяет комплексно, на уровне государства, повысить готовность медицинских служб и лабораторной сети к эпидемиям и биологическим угрозам. - говорится в сообщении.

Документ также закрепляет:

обновленные стандарты работы и безопасности в лабораториях;

алгоритмы действий на случай распространения в стране опасных возбудителей;

учитывая современные стандарты, законопроект усилит контроль за импортом и использованием биологических материалов.

создание единой системы управления биологическими рисками;

разграничение ответственности и полномочий органов власти в сфере биобезопасности;

формирование государственного реестра субъектов, осуществляющих работы с биологическими агентами.

Биобезопасность является одной из важнейших составляющих экологической и национальной безопасности Украины. Это первый комплексный документ на уровне страны, который позволит упорядочить правила работы с микроорганизмами, которые могут представлять угрозу для здоровья людей, животных и окружающей среды - добавили в министерстве.

Документ разработан во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации". Принятие этого закона приближает Украину к стандартам ЕС и делает нашу страну более защищенной от биологических угроз — как природных, так и искусственных.

Кроме того, в законопроекте учтен принцип "единое здоровье". В системе общественного здоровья этот принцип помогает своевременно выявить и предотвратить основные виды угроз, которые могут спровоцировать вспышки или массовые заболевания людей. В частности, зоонозные заболевания (передаются человеку от животных), устойчивость к антибиотикам, трансмиссивные заболевания и трансграничные угрозы.

