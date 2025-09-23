$41.250.00
22 сентября, 20:12 • 6512 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 17100 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 25025 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 29867 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 43308 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 56477 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 53786 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 28094 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 50622 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 25150 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Готовность к эпидемиям и угрозам: Кабмин одобрил законопроект о биозащите

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Правительство передало в Верховную Раду законопроект о биозащите и биобезопасности, который должен усилить готовность медицинских служб и лабораторий к эпидемиям. Документ закрепляет обновленные стандарты работы, алгоритмы действий на случай распространения опасных возбудителей и контроль за импортом биологических материалов.

Готовность к эпидемиям и угрозам: Кабмин одобрил законопроект о биозащите

Правительство подало в Верховную Раду законопроект о биозащите и биобезопасности, который должен усилить готовность медицинских служб и лабораторий к эпидемиям и биологическим угрозам. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины (Минздрав), передает УНН.

Подробности

По данным Минздрава, в Украине сейчас отсутствует единый комплексный закон, который учитывал бы обновленные алгоритмы действий, международные стандарты и протоколы по безопасному обращению с биологическими материалами.

Речь идет о хранении, транспортировке и использовании микроорганизмов, в том числе тех, которые могут представлять опасность для здоровья людей

- сообщили в ведомстве. 

Отмечается, что законопроект направлен на создание современной системы биологической безопасности и защиты, которая будет соответствовать европейским и международным стандартам. 

Он позволяет комплексно, на уровне государства, повысить готовность медицинских служб и лабораторной сети к эпидемиям и биологическим угрозам.

- говорится в сообщении.

Документ также закрепляет:

  • обновленные стандарты работы и безопасности в лабораториях;
    • алгоритмы действий на случай распространения в стране опасных возбудителей;
      • учитывая современные стандарты, законопроект усилит контроль за импортом и использованием биологических материалов.
        • создание единой системы управления биологическими рисками;
          • разграничение ответственности и полномочий органов власти в сфере биобезопасности;
            • формирование государственного реестра субъектов, осуществляющих работы с биологическими агентами.

              Биобезопасность является одной из важнейших составляющих экологической и национальной безопасности Украины. Это первый комплексный документ на уровне страны, который позволит упорядочить правила работы с микроорганизмами, которые могут представлять угрозу для здоровья людей, животных и окружающей среды

              - добавили в министерстве.

              Документ разработан во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации". Принятие этого закона приближает Украину к стандартам ЕС и делает нашу страну более защищенной от биологических угроз — как природных, так и искусственных.

              Кроме того, в законопроекте учтен принцип "единое здоровье". В системе общественного здоровья этот принцип помогает своевременно выявить и предотвратить основные виды угроз, которые могут спровоцировать вспышки или массовые заболевания людей. В частности, зоонозные заболевания (передаются человеку от животных), устойчивость к антибиотикам, трансмиссивные заболевания и трансграничные угрозы.

              Вита Зеленецкая

