Захворюваність на COVID-19 у Києві скоротилася: нові дані

Київ • УНН

 • 298 перегляди

У Києві зафіксовано зниження захворюваності на COVID-19 на 17,9% за тиждень, захворіло 1080 осіб. Госпіталізації також зменшилися до 89 осіб, проте зафіксовано випадки нового штаму Stratus (XFG).

Захворюваність на COVID-19 у Києві скоротилася: нові дані

У Києві за тиждень знизилася захворюваність на COVID-19, повідомив у понеділок Київський міський центр контролю та профілактики хвороб, пише УНН.

Захворюваність знизилася на 17,9% у порівнянні з попереднім тижнем: захворіло 1080 осіб (792 дорослі, 288 дітей) проти 1315 тижнем раніше

- вказали у столичному ЦКПХ.

Як повідомляється, найбільше випадків серед вікової групи 30-64 роки (майже половина від усіх).

Госпіталізації, за даними центру, у столиці теж зменшилися: 89 осіб (з них 35 дітей) проти 271 на попередньому тижні; у реанімації перебувало 7 дорослих пацієнтів.

"Загалом рівень захворюваності у 2025 році нижчий за показники аналогічного періоду 2024 року на 7,9%", - ідеться у повідомленні.

Водночас з липня у Києві, як зазначається, фіксуються випадки нового штаму Stratus (XFG), що підтверджено лабораторно.

Захворюваність на COVID-19 в Україні за тиждень зросла на 3,5%16.09.25, 09:23 • 2521 перегляд

Юлія Шрамко

COVID-19Київ
