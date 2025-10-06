Захворюваність на COVID-19 у Києві впала майже на третину
Київ • УНН
У Києві за 40-й тиждень 2025 року зареєстровано 9 480 нових випадків грипу та ГРВІ, з них 398 випадків COVID-19. Захворюваність на COVID-19 знизилася на 29,8%, але кількість госпіталізацій зросла до 113 осіб.
За тиждень у Києві зареєстровано 9 480 нових випадків захворюваності на грип та ГРВІ, захворюваність на COVID-19 зменшилася на близько 30%, але зросла кількість госпіталізацій з ковідом проти показника минулого тижня, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.
Деталі
"У столиці за 40-й тиждень 2025 року зареєстровано 9 480 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19", - повідомили в ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ".
Загалом серед дорослого населення захворіли 3 760 осіб, серед дітей – 5 720 (60,3% від усіх хворих). Серед школярів зареєстровано 3 380 випадків.
Показник захворюваності становив 321,1 і лишається нижчим за епідемічний поріг.
"Захворюваність на COVID-19 знизилася на 29,8%. Загалом захворіли 398 осіб, із яких 54 – діти до 17 років", - вказано у повідомленні.
Госпіталізовано 228 хворих на грип та ГРВІ, зокрема 103 дитини. "Серед хворих на COVID-19 госпіталізація зросла порівняно з попереднім тижнем: 113 осіб, із яких 12 дітей до 17 років", - зазначили у КМДА.
Протягом тижня у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, як вказано, перебували 7 дорослих хворих на COVID-19, 6 із яких – віком 65 років і старше, 1 – 30-64 роки.
"За тиждень зареєстровано 5 летальних випадків серед дорослих від ускладнень COVID-19", - ідеться у повідомленні.
