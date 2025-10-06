Заболеваемость COVID-19 в Киеве упала почти на треть

За неделю в Киеве зарегистрировано 9 480 новых случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, заболеваемость COVID-19 уменьшилась на около 30%, но возросло количество госпитализаций с ковидом по сравнению с показателем прошлой недели, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В столице за 40-ю неделю 2025 года зарегистрировано 9 480 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19", - сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава".

Всего среди взрослого населения заболели 3 760 человек, среди детей – 5 720 (60,3% от всех больных). Среди школьников зарегистрировано 3 380 случаев.

Показатель заболеваемости составил 321,1 и остается ниже эпидемического порога.

"Заболеваемость COVID-19 снизилась на 29,8%. Всего заболели 398 человек, из которых 54 – дети до 17 лет", - указано в сообщении.

Госпитализировано 228 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 103 ребенка. "Среди больных COVID-19 госпитализация возросла по сравнению с предыдущей неделей: 113 человек, из которых 12 детей до 17 лет", - отметили в КГГА.

В течение недели в отделениях реанимации и интенсивной терапии, как указано, находились 7 взрослых больных COVID-19, 6 из которых – в возрасте 65 лет и старше, 1 – 30-64 года.

"За неделю зарегистрировано 5 летальных случаев среди взрослых от осложнений COVID-19", - говорится в сообщении.

