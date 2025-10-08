"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"

Новый вариант коронавируса, который в медиа окрестили "Франкенштейном", уже теряет активность в Украине - всплеск заболеваемости прошел еще в августе. Кроме того, все современные подварианты относятся к штамму "Омикрон", а COVID-19 сейчас имеет сезонный характер и не представляет серьезной угрозы. Об этом журналисту УНН рассказала вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко.

Распространение штамма "Франкенштейн"

Я вам так скажу, у нас в Украине уже в конце июля он был... Скорее был завезен, потому что сезон отпусков, люди ездят. И у нас этот всплеск заболеваемости, который был им вызван, уже идет на спад. У нас уже образцов гораздо меньше и больных гораздо меньше, чем, например, в августе - отметила специалист.

При этом она отметила, что условные названия штаммов не играют существенной роли, ведь, по словам Мироненко, "все это Омикрон".

Как он (Омикрон – ред.) появился в декабре 2021 года и в 2022 году перед войной активно циркулировал, то дальше в мире он вытеснил фактически все остальные варианты. Они все в прошлом. Сейчас есть только Омикрон. И существует много уже субвариантов Омикрона, разнообразных: один меняет другой, или, например, периодически циркулирует несколько там разных субвариантов - пояснила вирусолог.

Профессор отметила, что именно этот вариант штамма вируса характеризуется тем, что клиническое течение болезни намного легче, что в свою очередь указывает на адаптацию вируса к иммунной системе человеческого организма.

Мы выздоравливаем, потому что работает иммунная система. Иммунная система выздоровевшего также влияет, может вызывать мутации в вирусах. И поэтому, чем больше людей инфицировано, тем больше измененных вариантов может образовываться и они передаются уже от человека к человеку - пояснила медик.

Именно этим в основном объясняется большое количество различных штаммов вируса. При этом новые формы, по словам Мироненко, могут быть малосимптомными или бессимптомными.

Симптомы "Франкенштейна"

Пишут, но это мной лично непроверенная информация, что это: охриплость голоса, боль в горле, но тоже довольно быстро проходит. Но ведь надо понимать, что пока мы не сделали генетический анализ и не связали его с клинической картиной больного, это все немного выглядит как спекуляция - отметила специалист, подчеркнув, что такой анализ делается в основном за границей из-за дороговизны оборудования (материалы отправляют) и не быстро.

Кроме того, как подчеркнула профессор, для человека информация о конкретном штамме вируса, которым он болеет, не несет практической пользы. Эта информация нужна в основном ученым для мониторинга болезни на основе выборки и анализа редких и сложных случаев течения.

Рассматривается ли создание новой вакцины

На вопрос, рассматривается ли создание новой вакцины с учетом новых подвидов штаммов, Мироненко ответила, что этот вопрос требует изучения.

Дело в том, что генетический материал вируса постоянно меняется - в нем происходят многочисленные мутации, особенно в тех участках, которые отвечают за контакт с клетками человека. Из-за этого возникает вопрос: успевает ли фармацевтическая индустрия адаптировать вакцины к новым штаммам? Например, в 2023 году одновременно циркулировало почти два десятка подвариантов коронавируса. Создать эффективную вакцину против всех сразу практически невозможно.

Когда образуется очень большое количество новых субвариантов и они циркулируют одновременно, то сделать на все случаи жизни одну вакцину, ну, наверное, это нереально - говорит вирусолог.

Для сравнения - вирус гриппа также меняется, но значительно медленнее. Поэтому ежегодно ученые отслеживают 2-3 основных штамма гриппа и включают их в состав сезонной вакцины, которая эффективно защищает от болезни.

По словам вирусолога, сейчас вакцинация от COVID-19 не является обязательной. Ее прежде всего рекомендуют людям из групп риска - людям старшего возраста и пациентам с хроническими заболеваниями. В то же время, говорит Мироненко, стоит понимать, что производители вакцин - это коммерческие компании, и даже если потребность в вакцинации уменьшается, они не спешат отказываться от прибыльных продуктов.

По словам Мироненко, за пять лет пандемия превратилась в обычную сезонную инфекцию, поэтому поводов для серьезного беспокойства нет.

То, что может появиться какой-то новый, неизвестный вирус и вызвать пандемию... исключить этого нельзя и человечество готовится, но что касается ковида, здесь нет причин переживать - подытожила медик.

Ранее УНН писал, что в Киеве за 40-ю неделю 2025 года зарегистрировано 9 480 новых случаев гриппа и ОРВИ, из них 398 случаев COVID-19. Заболеваемость COVID-19 снизилась на 29,8%, но количество госпитализаций возросло до 113 человек.