Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы

Вакцинацию против гриппа лучше всего проходить осенью, как только препараты появляются в медучреждениях. Иммунитет формируется за несколько недель и надежно защищает в течение всего сезона, тогда как естественный иммунитет после болезни действует значительно уже. Об этом журналисту УНН рассказала семейный врач Поликлиники всей семьи Odrex Виктория Дмитрук.

Грипп – это не обычная простуда. Болезнь начинается внезапно и остро: резкое повышение температуры возникает уже в первые часы, а кашель, заложенность носа, боль в горле и затрудненное дыхание – чуть позже. Опасность гриппа заключается не только в тяжелом течении, но и в возможных осложнениях, которые могут поразить сердце, легкие или почки.

Когда лучше делать прививку от гриппа

По словам Дмитрук, в Украине поставки вакцин против гриппа традиционно начинаются осенью – именно в этот период медучреждения получают первые партии препаратов.

Вакцины против гриппа обычно поступают в Украину осенью. Стоит сделать прививку сразу, как только вакцина появится в вашей больнице. Это даст время (примерно 1–3 недели), чтобы иммунитет успел сформироваться до начала распространения вируса в стране - говорит врач.

Как долго сохраняется иммунитет после вакцинации

Иммунитет после прививки против гриппа сохраняется на определенный промежуток времени. Самый высокий уровень антител формируется через несколько недель после вакцинации и удерживается в среднем от шести до двенадцати месяцев. Именно поэтому врачи рекомендуют делать прививки ежегодно – чтобы организм был готов встретить новый вирус в любое время.

Стоит учитывать и то, что вирус гриппа постоянно меняется. Даже если определенное количество антител в крови сохраняется дольше, их эффективность против новых штаммов снижается.

Уровень антител постепенно уменьшается в течение 6–12 месяцев. Кроме того, вирус может мутировать, поэтому наиболее эффективная защита – через 3 недели после вакцинации в течение 6 месяцев - объясняет врач.

На вопрос, будет ли действовать во время нового эпидемиологического сезона вакцина, сделанная в начале года: в январе или в феврале, врач посоветовала обновить вакцинацию.

"Такая прививка все равно полезна, потому что гриппом можно болеть и в марте-мае. Но на следующий сезон нужна новая вакцина, ведь вирус постоянно мутирует. Именно поэтому ежегодно создают новые вакцины, в названии которых указаны соответствующие годы, например: "Ваксигрип Тетра 2025/2026", - рассказывает Дмитрук.

Чем отличается вакцина от гриппа после вакцинации от естественного иммунитета

Естественный иммунитет после перенесенного гриппа обычно формируется только против конкретного штамма вируса, которым человек болел, говорит Дмитрук. Если в следующем сезоне будет циркулировать другая разновидность гриппа, имеющаяся защита может оказаться недостаточной. Зато вакцина содержит несколько наиболее вероятных штаммов, которые прогнозирует ВОЗ, и дает более широкую и предсказуемую защиту.

После болезни организм "помнит" только тот штамм, которым вы переболели. Вакцина же дает более широкую и предсказуемую защиту - пояснила Дмитрук.

Она добавила, что все вакцины, доступные в Украине, инактивированы – то есть содержат лишь частицы вируса, которые не способны вызвать болезнь. Благодаря этому иммунная система "знакомится" с вирусом и учится его быстро распознавать. Когда настоящий вирус попадает в организм, защита уже готова и начинает действовать сразу.

"Именно поэтому у вакцинированных людей грипп обычно проходит легче и быстрее, ведь организму не нужно тратить время на "изучение врага", - говорит врач.

23 сентября Минздрав сообщил, что "первые 76 тысяч доз вакцины против гриппа в ближайшее время поступят в продажу".

Медики добавили, что партия вакцины корейского производства уже прошла государственный контроль качества и в ближайшее время появится в продаже в аптеках и медучреждениях. Еще более 100 тысяч доз французской вакцины находятся на проверке, после чего также поступят в продажу.

Все вакцины в Украине проходят обязательный лабораторный контроль, и только после положительного заключения Гослекслужбы могут использоваться для прививок - добавили в Минздраве.

