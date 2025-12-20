Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ

$42.340.00
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
11:29 • 12918 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
10:44 • 16527 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 17688 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 18434 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 16929 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 23758 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 38497 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 27439 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 32971 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
Популярные новости
Спецпосланник Путина отправился в США для переговоров по Украине20 декабря, 05:57 • 18101 просмотра
Все трагические моменты не должны быть забыты: Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать процесс эксгумаций на Волыни20 декабря, 07:23 • 12116 просмотра
россия разрывает военные договоры с 11 странами Европы, заключенные в 1992-2002 годах20 декабря, 07:58 • 5262 просмотра
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной13:37 • 9690 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 8290 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 72262 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 49326 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 57460 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 51274 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 76279 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 100 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 8846 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 24162 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 71093 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 52181 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Сыну голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель Нику Райнеру несколько лет назад поставили диагноз шизофрения. Его лекарства были изменены или скорректированы до убийства родителей, сообщает NBC News со ссылкой на три источника.

Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ

Сыну голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель Нику Райнеру несколько лет назад поставили диагноз шизофрения, и его лекарства были изменены или скорректированы в определенный момент до убийства его родителей, со ссылкой на три источника, непосредственно осведомленные о деле, сообщает NBC News, пишет УНН

Детали

В пятницу судья, контролировавший начальные этапы дела, подписал засекреченное медицинское постановление. 32-летнему Нику Райнеру предъявлено обвинение в двух убийствах, связанных со смертью его родителей, известного режиссера Роба Райнера, 78 лет, и Мишель Сингер Райнер, 70 лет.

Это засекреченное постановление, возможно, касается психического состояния и лечения Райнера. Источники отказались обсуждать содержание постановления.

Райнер лечился от серьезного психического расстройства на момент убийства родителей, сообщили три источника.

Несколько лет назад ему поставили диагноз шизофрения, и его лечили медикаментозно, сообщили источники. Неизвестно, когда ему изменили лекарства.

По состоянию на пятницу оружие, которое было использовано во время убийств, не было найдено, сообщили два источника. Однако, они сказали, что оно имеет ограниченную следственную ценность, учитывая все другие доказательства по делу, включая то, что было найдено на месте преступления, предметы, изъятые во время ареста, и якобы заявления Райнера полиции.

Дополнение

Супруги Райнеры были найдены мертвыми в главной спальне их дома в Брентвуде, на западной стороне Лос-Анджелеса в США, сообщил во вторник помощник начальника полиции города Доминик Чой. Супруги были смертельно ранены ножом "рано утром" в воскресенье, сообщила окружная прокуратура округа Лос-Анджелес.

Причиной их смерти были установлены многочисленные травмы от острых предметов, постановила служба судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Ника Райнера задержали вскоре после 21:00 по местному времени в воскресенье в Университетском парке, недалеко от Университета Южной Калифорнии, примерно в 24 километрах от дома его родителей.

По данным тюремных записей, он содержался под стражей без права на залог в исправительном учреждении "Твин Тауэрс" в центре Лос-Анджелеса.

В среду он появился в здании суда Лос-Анджелеса в синем жилете. Его слушание по обвинению дважды откладывалось, и следующее заседание назначено на 7 января. Его адвокат, Алан Джексон, заявил, что слушание изначально было отложено, поскольку Райнер своевременно не прошел медицинское обследование.

Сына режиссера Роба Райнера обвинили в убийстве родителей, ему может грозить смертная казнь17.12.25, 08:47 • 4012 просмотров

Юлия Шрамко

