Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ

Сыну голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель Нику Райнеру несколько лет назад поставили диагноз шизофрения, и его лекарства были изменены или скорректированы в определенный момент до убийства его родителей, со ссылкой на три источника, непосредственно осведомленные о деле, сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

В пятницу судья, контролировавший начальные этапы дела, подписал засекреченное медицинское постановление. 32-летнему Нику Райнеру предъявлено обвинение в двух убийствах, связанных со смертью его родителей, известного режиссера Роба Райнера, 78 лет, и Мишель Сингер Райнер, 70 лет.

Это засекреченное постановление, возможно, касается психического состояния и лечения Райнера. Источники отказались обсуждать содержание постановления.

Райнер лечился от серьезного психического расстройства на момент убийства родителей, сообщили три источника.

Несколько лет назад ему поставили диагноз шизофрения, и его лечили медикаментозно, сообщили источники. Неизвестно, когда ему изменили лекарства.

По состоянию на пятницу оружие, которое было использовано во время убийств, не было найдено, сообщили два источника. Однако, они сказали, что оно имеет ограниченную следственную ценность, учитывая все другие доказательства по делу, включая то, что было найдено на месте преступления, предметы, изъятые во время ареста, и якобы заявления Райнера полиции.

Дополнение

Супруги Райнеры были найдены мертвыми в главной спальне их дома в Брентвуде, на западной стороне Лос-Анджелеса в США, сообщил во вторник помощник начальника полиции города Доминик Чой. Супруги были смертельно ранены ножом "рано утром" в воскресенье, сообщила окружная прокуратура округа Лос-Анджелес.

Причиной их смерти были установлены многочисленные травмы от острых предметов, постановила служба судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Ника Райнера задержали вскоре после 21:00 по местному времени в воскресенье в Университетском парке, недалеко от Университета Южной Калифорнии, примерно в 24 километрах от дома его родителей.

По данным тюремных записей, он содержался под стражей без права на залог в исправительном учреждении "Твин Тауэрс" в центре Лос-Анджелеса.

В среду он появился в здании суда Лос-Анджелеса в синем жилете. Его слушание по обвинению дважды откладывалось, и следующее заседание назначено на 7 января. Его адвокат, Алан Джексон, заявил, что слушание изначально было отложено, поскольку Райнер своевременно не прошел медицинское обследование.

