Сына режиссера Роба Райнера обвинили в убийстве родителей, ему может грозить смертная казнь

16 декабря, 17:02 • 15888 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 34907 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 29668 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 32635 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 29146 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 27463 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 28273 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 25035 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 30054 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24914 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Популярные новости
Швеция обнаружила российских военных на танкерах «теневого флота» в Балтике16 декабря, 22:03 • 9252 просмотра
Трамп считает, что путин хочет оккупировать всю Украину - руководитель аппарата Белого дома17 декабря, 00:46 • 8896 просмотра
Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении02:29 • 10714 просмотра
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях02:53 • 16733 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа04:37 • 10089 просмотра
публикации
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 26469 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 40521 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 43028 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 82919 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 77239 просмотра
УНН Lite
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo06:16 • 1680 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 47786 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 65320 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 65018 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 68512 просмотра
Сына режиссера Роба Райнера обвинили в убийстве родителей, ему может грозить смертная казнь

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

Нику Райнеру предъявили обвинение в убийстве его родителей, Роба Райнера и Мишель Сингер Райнер. Ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение.

Сына режиссера Роба Райнера обвинили в убийстве родителей, ему может грозить смертная казнь

Против сына голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель Ника Райнера в США выдвинуты обвинения в убийстве из-за смерти его родителей, о чем сообщил окружной прокурор Натан Хочман, пишет УНН.

Подробности

"Окружной прокурор округа Лос-Анджелес Натан Дж. Хочман вместе с полицейским департаментом Лос-Анджелеса объявили, что 32-летнему Нику Райнеру сегодня предъявлено обвинение в убийстве своих родителей, голливудской звезды Роба Райнера и фотографа-продюсера Мишель Сингер Райнер, которые произошли на выходных в доме супругов в Брентвуде", - сообщили в офисе окружного прокурора.

Как указано, "Райнеру предъявлено два обвинения в убийстве при особых обстоятельствах".

Если Райнера признают виновным по предъявленным обвинениям, ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение в тюрьме штата без права на условно-досрочное освобождение.

Дополнение

Известный голливудский режиссер Роб Райнер и его жена, продюсер Мишель Сингер Райнер, были найдены мертвыми в своем доме в Брентвуде в Калифорнии в США в воскресенье, 14 декабря.

Их сын Ник Райнер был арестован в Лос-Анджелесе в воскресенье.

Роб Райнер, известный как режиссер таких фильмов, как "Это спинномозговая пункция" (This Is Spinal Tap) и "Когда Гарри встретил Салли" (When Harry Met Sally), имел двух сыновей и дочь от своей жены, с которой прожил 36 лет.

Сын режиссера Роба Райнера арестован за убийство родителей16.12.25, 06:06 • 21758 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Режиссер
Пожизненное лишение свободы
Соединённые Штаты