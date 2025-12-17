Сына режиссера Роба Райнера обвинили в убийстве родителей, ему может грозить смертная казнь

Против сына голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель Ника Райнера в США выдвинуты обвинения в убийстве из-за смерти его родителей, о чем сообщил окружной прокурор Натан Хочман, пишет УНН.

Подробности

"Окружной прокурор округа Лос-Анджелес Натан Дж. Хочман вместе с полицейским департаментом Лос-Анджелеса объявили, что 32-летнему Нику Райнеру сегодня предъявлено обвинение в убийстве своих родителей, голливудской звезды Роба Райнера и фотографа-продюсера Мишель Сингер Райнер, которые произошли на выходных в доме супругов в Брентвуде", - сообщили в офисе окружного прокурора.

Как указано, "Райнеру предъявлено два обвинения в убийстве при особых обстоятельствах".

Если Райнера признают виновным по предъявленным обвинениям, ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение в тюрьме штата без права на условно-досрочное освобождение.

Дополнение

Известный голливудский режиссер Роб Райнер и его жена, продюсер Мишель Сингер Райнер, были найдены мертвыми в своем доме в Брентвуде в Калифорнии в США в воскресенье, 14 декабря.

Их сын Ник Райнер был арестован в Лос-Анджелесе в воскресенье.

Роб Райнер, известный как режиссер таких фильмов, как "Это спинномозговая пункция" (This Is Spinal Tap) и "Когда Гарри встретил Салли" (When Harry Met Sally), имел двух сыновей и дочь от своей жены, с которой прожил 36 лет.

Сын режиссера Роба Райнера арестован за убийство родителей