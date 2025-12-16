$42.190.08
Сын режиссера Роба Райнера арестован за убийство родителей

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Ника Райнера, сына режиссера Роба Райнера и его жены Мишель, арестовали за убийство родителей. 32-летний Ник находится под стражей без права внесения залога.

Сын режиссера Роба Райнера арестован за убийство родителей

Ника Райнера, сына режиссера Роба Райнера и его жены Мишель, арестовали и обвинили в убийстве родителей. Об этом информирует CBS News со ссылкой на сообщение начальника полиции Лос-Анджелеса, передает УНН.  

Детали

Изначально сообщалось, что 32-летний Ник содержится под залогом в 4 миллиона долларов, но позже полиция Лос-Анджелеса сообщила, что он находится под стражей без права внесения залога.

Правоохранители пока не раскрывают деталей, которые привели к подозрению в отношении Ника Райнера, отметив лишь, что его причастность подтвердило расследование.

Напомним

В воскресенье, 14 декабря, в своем доме в Лос-Анджелесе были найдены мертвыми голливудский режиссер Роб Райнер и его жена Мишель. Супруги получили колотые ранения, что указывает на вероятное убийство.

Вита Зеленецкая

