Голливудский актер Шон Пенн за 1 доллар снялся в украинском фильме о войне

Американский актер Шон Пенн сыграл роль в украинском фильме "Война глазами животных" – альманахе из семи новелл о войне, рассказанных сквозь призму животных: от кролика и коровы до кота и других обитателей прифронтовых территорий. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Лента призвана привлечь внимание к украинскому кинематографу военного времени, и именно с этой целью создатели пригласили Пенна. Продюсер Олег Кохан рассказал, что актер лично ознакомился со сценарием, просмотрел отснятый материал и встретился с режиссером своей новеллы Мирославом Слабошпицким. После этого Пенн сообщил, что его гонорар составит всего 1 доллар.

Во время полномасштабного вторжения Шон Пенн находился в Киеве, где работал над документальным проектом. С тех пор он неоднократно возвращался в Украину и последовательно выражает поддержку украинцам в борьбе против российской агрессии.

