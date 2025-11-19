Голівудський актор Шон Пенн за 1 долар знявся в українському фільмі про війну
Київ • УНН
Всесвітньо відомий актор Шон Пенн знявся в українському фільмі про війну. Зірка відмовилась від гонорару, зазначивши його символічним - 1 долар.
Американський актор Шон Пенн зіграв роль в українському фільмі "Війна очима тварин" – альманасі з семи новел про війну, розказаних крізь призму тварин: від кролика й корови до кота та інших мешканців прифронтових територій. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
Деталі
Стрічка покликана привернути увагу до українського кінематографа воєнного часу, і саме з цією метою творці запросили Пенна. Продюсер Олег Кохан розповів, що актор особисто ознайомився зі сценарієм, переглянув відзнятий матеріал і зустрівся з режисером своєї новели Мирославом Слабошпицьким. Після цього Пенн повідомив, що його гонорар становитиме лише 1 долар.
Під час повномасштабного вторгнення Шон Пенн перебував у Києві, де працював над документальним проєктом. Відтоді він неодноразово повертався до України й послідовно висловлює підтримку українцям у боротьбі проти російської агресії.
