Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

Голлівудський актор і режисер Шон Пенн порівняв президента США Дональда Трампа із "ревнивим чоловіком, який убиває свою колишню", попередивши, що той може "спробувати знищити світ", якщо його амбіції щодо третього терміну залишаться нереалізованими. Про це повідомляє Variety, пише УНН.

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Шон Пенн нещодавно з’явився у подкасті на Substack Джима Акости, де обговорював новий фільм "Слова війни" ("Words of War"), і розмова торкнулась багатьох тем світової політики. Завжди відвертий актор і активіст не стримувався у висловлюваннях щодо небезпеки, яку, на його думку, становить президент Трамп, і напрямку, в якому рухається країна.

Обговорюючи президента Сальвадору Наїба Букеле та те, чи намагатиметься Трамп залишитися в Білому домі після завершення свого терміну, Пенн сказав, що "ми маємо розглядати найгірші сценарії" і що Трамп "може спробувати знищити світ, перш ніж його життя завершиться природним шляхом".

Я вважаю цілком обґрунтованою теорію, що Дональд Трамп схожий на чоловіка, якого покинула дружина, можливо, заради іншого, і який убиває колишню партнерку, бо якщо вона не з ним, то не буде ні з ким. Я думаю, що в Трампа з світом така ж егоцентрична залежність, і ця деструкція — частково демонстрація сили, а частково буквальний задум його фінального виходу - сказав Пенн.

Конгресмен Ерік Сволвелл, який є виконавчим продюсером фільму "Слова війни" разом із Пенном і також був гостем подкасту, сказав: "Мене турбує, що якщо він (Трамп - ред.) не віритиме, що хтось його може захистити, то піде на ще більші крайнощі, аби захистити себе, навіть якщо це шкодитиме країні".

"Наша єдина надія — це Конгрес, який зможе його зупинити, преса, яка буде це висвітлювати, незалежний суд, який винесе рішення, і суспільство, яке скаже: "Та ні ж бо!"" — додав Сволвелл.

Нагадаємо

У квітні американський актор Шон Пенн вчетверте від початку повномасштабного вторгнення відвідав Україну. Він зустрівся з бійцями 3-го полку ССО та висловив їм свою підтримку.