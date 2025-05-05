Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн сравнил президента США Дональда Трампа с "ревнивым мужем, который убивает свою бывшую", предупредив, что тот может "попытаться уничтожить мир", если его амбиции относительно третьего срока останутся нереализованными. Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

Шон Пенн недавно появился в подкасте на Substack Джима Акосты, где обсуждал новый фильм "Слова войны" ("Words of War"), и разговор коснулся многих тем мировой политики. Всегда откровенный актер и активист не сдерживался в высказываниях относительно опасности, которую, по его мнению, представляет президент Трамп, и направления, в котором движется страна.

Обсуждая президента Сальвадора Наиба Букеле и то, будет ли Трамп пытаться остаться в Белом доме после завершения своего срока, Пенн сказал, что "мы должны рассматривать худшие сценарии" и что Трамп "может попытаться уничтожить мир, прежде чем его жизнь завершится естественным путем".

Я считаю вполне обоснованной теорию, что Дональд Трамп похож на мужчину, которого бросила жена, возможно, ради другого, и который убивает бывшую партнершу, потому что если она не с ним, то не будет ни с кем. Я думаю, что у Трампа с миром такая же эгоцентричная зависимость, и эта деструкция — частично демонстрация силы, а частично буквальный замысел его финального выхода - сказал Пенн.

Конгрессмен Эрик Сволвелл, который является исполнительным продюсером фильма "Слова войны" вместе с Пенном и также был гостем подкаста, сказал: "Меня беспокоит, что если он (Трамп - ред.) не будет верить, что кто-то его может защитить, то пойдет на еще большие крайности, чтобы защитить себя, даже если это будет вредить стране".

"Наша единственная надежда — это Конгресс, который сможет его остановить, пресса, которая будет это освещать, независимый суд, который вынесет решение, и общество, которое скажет: "Да нет же!"" — добавил Сволвелл.

Напомним

В апреле американский актер Шон Пенн в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения посетил Украину. Он встретился с бойцами 3-го полка ССО и выразил им свою поддержку.