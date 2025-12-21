"Ложь и пропаганда": в разведке США прокомментировали информацию СМИ о планах путина захватить всю Украину и часть Европы
Киев • УНН
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что информация Reuters о намерениях путина захватить всю Украину и часть Европы является ложью и пропагандой. Она обвинила издание в распространении ложного нарратива для блокирования мирных инициатив Дональда Трампа.
Информация Reuters о планах российского диктатора Владимира Путина "захватить всю Украину и часть Европы" не соответствует действительности. Об этом в соцсети Х заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард, сообщает УНН.
Детали
Она, в частности, обвинила издание в распространении ложного нарратива для блокирования мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
Нет, это ложь и пропаганда. Reuters охотно выступает от имени поджигателей войны, которые хотят подорвать неустанные усилия президента Трампа по прекращению этой кровавой войны, которая привела к более чем миллиону жертв с обеих сторон
Она назвала "опасными" такие действия, обвинив СМИ в разжигании "истерии и страха среди людей, чтобы заставить их поддержать эскалацию войны, чего на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы непосредственно втянуть вооруженные силы США в войну с Россией".
"По оценкам разведки США, Россия стремится избежать большей войны с НАТО. Она также оценивает, что, как показали последние несколько лет, боевые действия России свидетельствуют о том, что она в настоящее время не имеет возможности завоевать и оккупировать всю Украину, не говоря уже о Европе", - резюмировала Габбард.
Контекст
Накануне Reuters со ссылкой на шесть неназванных источников сообщило, что глава Кремля Владимир Путин и в дальнейшем намерен захватить всю Украину и вернуть под контроль части Европы, некогда входившие в СССР, несмотря на стремление российских переговорщиков к завершению войны.
путин лично выбрал Виткоффа в качестве ключевого посредника для продвижения своего видения урегулирования войны - WSJ21.12.25, 01:01 • 1330 просмотров