20 декабря, 17:28 • 12412 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 25132 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 28152 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 21034 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 21658 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 27865 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 31542 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 25740 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 24946 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20337 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 88725 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 63148 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 71260 просмотра
"Ложь и пропаганда": в разведке США прокомментировали информацию СМИ о планах путина захватить всю Украину и часть Европы

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что информация Reuters о намерениях путина захватить всю Украину и часть Европы является ложью и пропагандой. Она обвинила издание в распространении ложного нарратива для блокирования мирных инициатив Дональда Трампа.

"Ложь и пропаганда": в разведке США прокомментировали информацию СМИ о планах путина захватить всю Украину и часть Европы

Информация Reuters о планах российского диктатора Владимира Путина "захватить всю Украину и часть Европы" не соответствует действительности. Об этом в соцсети Х заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард, сообщает УНН.

Детали

Она, в частности, обвинила издание в распространении ложного нарратива для блокирования мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

Нет, это ложь и пропаганда. Reuters охотно выступает от имени поджигателей войны, которые хотят подорвать неустанные усилия президента Трампа по прекращению этой кровавой войны, которая привела к более чем миллиону жертв с обеих сторон

- написала Габбард.

Она назвала "опасными" такие действия, обвинив СМИ в разжигании "истерии и страха среди людей, чтобы заставить их поддержать эскалацию войны, чего на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы непосредственно втянуть вооруженные силы США в войну с Россией".

"По оценкам разведки США, Россия стремится избежать большей войны с НАТО. Она также оценивает, что, как показали последние несколько лет, боевые действия России свидетельствуют о том, что она в настоящее время не имеет возможности завоевать и оккупировать всю Украину, не говоря уже о Европе", - резюмировала Габбард.

Контекст

Накануне Reuters со ссылкой на шесть неназванных источников сообщило, что глава Кремля Владимир Путин и в дальнейшем намерен захватить всю Украину и вернуть под контроль части Европы, некогда входившие в СССР, несмотря на стремление российских переговорщиков к завершению войны.

путин лично выбрал Виткоффа в качестве ключевого посредника для продвижения своего видения урегулирования войны - WSJ21.12.25, 01:01 • 1330 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Тулси Габбард
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Украина