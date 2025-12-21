путин лично выбрал Виткоффа в качестве ключевого посредника для продвижения своего видения урегулирования войны - WSJ
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин лично выбрал Стива Виткоффа, спецпредставителя президента США Дональда Трампа, в качестве ключевого посредника для продвижения своего видения урегулирования войны против Украины. Виткофф устраивает кремль из-за отсутствия политического прошлого и институциональных связей, а также опыта работы с авторитарными режимами.
Подробности
Указывается, что Уиткофф устраивает кремль сразу по нескольким причинам: так, он не имеет политического прошлого и институциональных связей с американской дипломатией, является бизнесменом с опытом работы с авторитарными режимами Ближнего Востока и широкими личными контактами, что делает его удобным каналом для неформальных переговоров вне классических дипломатических рамок.
российский президент изучал психологические профили чиновников из окружения Трампа, в частности Кита Келлога, отставного трехзвездного генерала, которого Трамп назначил посланником Америки в россии и Украине. В отчетах разведки путина подчеркивалось, что дочь Келлога руководила благотворительной организацией в Украине – красный флаг, сигнализирующий о том, что он может враждебно относиться к требованиям россии во время будущих мирных переговоров
Авторы отмечают, что путин и его окружение тщательно изучали возможных переговорщиков из команды Трампа и признали Уиткоффа наиболее подходящим. В отличие от других кандидатов, он не связан с Украиной, не координирует свои поездки с ЦРУ и может приезжать в россию практически как частное лицо.
"Появление Уиткоффа на посту посланника в кремле отчасти является историей маневров путина, направленных на то, чтобы отодвинуть американских дипломатов и привлечь их миллиардеров. Это было нетрудно предсказать. Трамп не скрывал своего скептицизма в отношении традиционных институтов и альянсов, ценя личную преданность такого многолетнего друга, как Уиткофф", - резюмирует СМИ.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предложили провести трехстороннюю встречу советников по нацбезопасности Украины, США и россии. Он отметил, что Украина поддерживает это предложение, если оно разблокирует обмены или приведет к встрече лидеров.
