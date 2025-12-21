путин лично выбрал Виткоффа в качестве ключевого посредника для продвижения своего видения урегулирования войны - WSJ

$42.340.00
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18 • 20194 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 23436 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 17358 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 18905 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 25833 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 29584 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 25540 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 24759 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20185 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной20 декабря, 13:37 • 25009 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 32449 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 18308 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер20 декабря, 16:09 • 21179 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать18:00 • 13776 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать18:00 • 13804 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 23436 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 87403 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 62156 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 70269 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon19:10 • 2846 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде18:35 • 3912 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер20 декабря, 16:09 • 21204 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 18333 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 32478 просмотра
путин лично выбрал Виткоффа в качестве ключевого посредника для продвижения своего видения урегулирования войны - WSJ

Киев • УНН

 • 12 просмотра

российский диктатор владимир путин лично выбрал Стива Виткоффа, спецпредставителя президента США Дональда Трампа, в качестве ключевого посредника для продвижения своего видения урегулирования войны против Украины. Виткофф устраивает кремль из-за отсутствия политического прошлого и институциональных связей, а также опыта работы с авторитарными режимами.

путин лично выбрал Виткоффа в качестве ключевого посредника для продвижения своего видения урегулирования войны - WSJ

российский диктатор владимир путин лично выбрал спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в качестве ключевого посредника для продвижения своего видения урегулирования войны против Украины. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The Wall Street Journal, информирует УНН.

Подробности

Указывается, что Уиткофф устраивает кремль сразу по нескольким причинам: так, он не имеет политического прошлого и институциональных связей с американской дипломатией, является бизнесменом с опытом работы с авторитарными режимами Ближнего Востока и широкими личными контактами, что делает его удобным каналом для неформальных переговоров вне классических дипломатических рамок.

российский президент изучал психологические профили чиновников из окружения Трампа, в частности Кита Келлога, отставного трехзвездного генерала, которого Трамп назначил посланником Америки в россии и Украине. В отчетах разведки путина подчеркивалось, что дочь Келлога руководила благотворительной организацией в Украине – красный флаг, сигнализирующий о том, что он может враждебно относиться к требованиям россии во время будущих мирных переговоров

- цитирует издание неназванных собеседников, знакомых с ситуацией.

Авторы отмечают, что путин и его окружение тщательно изучали возможных переговорщиков из команды Трампа и признали Уиткоффа наиболее подходящим. В отличие от других кандидатов, он не связан с Украиной, не координирует свои поездки с ЦРУ и может приезжать в россию практически как частное лицо.

"Появление Уиткоффа на посту посланника в кремле отчасти является историей маневров путина, направленных на то, чтобы отодвинуть американских дипломатов и привлечь их миллиардеров. Это было нетрудно предсказать. Трамп не скрывал своего скептицизма в отношении традиционных институтов и альянсов, ценя личную преданность такого многолетнего друга, как Уиткофф", - резюмирует СМИ.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предложили провести трехстороннюю встречу советников по нацбезопасности Украины, США и россии. Он отметил, что Украина поддерживает это предложение, если оно разблокирует обмены или приведет к встрече лидеров.

"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине14.12.25, 22:56 • 40607 просмотров

Вадим Хлюдзинский

