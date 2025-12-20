Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде

instagram.com/gisele

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен вышла замуж за Хоакима Валенте, сообщает TMZ, пишет УНН.

Детали

"Жизель Бюндхен и Хоаким Валенте стали мужем и женой. TMZ подтвердил, что они поженились", - говорится в сообщении.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Жизель и Хоаким поженились в начале этого месяца на небольшой церемонии в своем доме в Серфсайде во Флориде в США.

Издание утверждает, что получило их свидетельство о браке, и оно показывает, что пара получила свидетельство 1 декабря и поженилась 3 декабря.

Хотя Жизель и Хоаким не афишировали свадьбу в социальных сетях и не устраивали грандиозного торжества заранее, источники сообщили, что это не была "секретная" свадьба. Источники говорят, что близкие родственники и друзья знали об их свадебных планах.

У Жизель и Хоакима есть общий ребенок, мальчик, о его рождении стало известно в феврале.

Это второй брак для Жизель, ранее она была замужем за легендой НФЛ Томом Брэди.

Жизель и Хоаким, инструктор по джиу-джитсу, впервые были замечены вместе в ноябре 2022 года, когда он присоединился к модели и ее детям в поездке в Коста-Рику, всего через несколько недель после того, как был завершен ее развод.

Том и их дети, Бенджамин и Вивиан, были предупреждены о беременности, но непонятно, знал ли Том заранее, что его бывшая жена выходит замуж за Хоакима.

