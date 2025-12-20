Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде

$42.340.00
17:28 • 5714 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18 • 11261 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00 • 13150 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 10755 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
14:15 • 13752 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 22622 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 26405 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 24855 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 24173 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 19739 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Сырский провел встречу с британской делегацией во главе с Ричардом Найтоном: обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из Бельгии
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер
Переезд с домашними животными: что следует знать
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:21 • 83155 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:39 • 58551 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из Бельгии
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен вышла замуж за Хоакима Валенте на небольшой церемонии в своем доме в Серфсайде, Флорида. Пара получила свидетельство о браке 1 декабря и поженилась 3 декабря.

Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде
instagram.com/gisele

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен вышла замуж за Хоакима Валенте, сообщает TMZ, пишет УНН

Детали

"Жизель Бюндхен и Хоаким Валенте стали мужем и женой. TMZ подтвердил, что они поженились", - говорится в сообщении.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Жизель и Хоаким поженились в начале этого месяца на небольшой церемонии в своем доме в Серфсайде во Флориде в США.

Издание утверждает, что получило их свидетельство о браке, и оно показывает, что пара получила свидетельство 1 декабря и поженилась 3 декабря.

Хотя Жизель и Хоаким не афишировали свадьбу в социальных сетях и не устраивали грандиозного торжества заранее, источники сообщили, что это не была "секретная" свадьба. Источники говорят, что близкие родственники и друзья знали об их свадебных планах.

У Жизель и Хоакима есть общий ребенок, мальчик, о его рождении стало известно в феврале.

Это второй брак для Жизель, ранее она была замужем за легендой НФЛ Томом Брэди.

Жизель и Хоаким, инструктор по джиу-джитсу, впервые были замечены вместе в ноябре 2022 года, когда он присоединился к модели и ее детям в поездке в Коста-Рику, всего через несколько недель после того, как был завершен ее развод.

Том и их дети, Бенджамин и Вивиан, были предупреждены о беременности, но непонятно, знал ли Том заранее, что его бывшая жена выходит замуж за Хоакима.

Селена Гомес и Бенни Бланко поженились в Санта-Барбаре: кто из звезд был на свадьбе

Юлия Шрамко

