Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
Киев • УНН
На автодороге М-15 Одесса — Рени в пределах населенного пункта Маяки сняты ограничения движения транспорта в обоих направлениях. Движение было временно остановлено 18 декабря после атак рф.
В пределах населенного пункта Маяки сняли ограничения движения транспорта в обоих направлениях на автодороге М-15 Одесса — Рени. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.
Ограничения движения транспорта в обоих направлениях на автодороге М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест) в пределах населенного пункта Маяки — сняты. Движение возобновлено
Напомним
18 декабря глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что после атак рф движение транспорта на трассе Одесса-Рени временно остановлено в обоих направлениях.