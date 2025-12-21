$42.340.00
20 декабря, 17:28 • 20858 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 48115 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 51062 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 35719 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 32349 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 34241 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 38227 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 26541 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 25624 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20803 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени

Киев • УНН

 • 132 просмотра

На автодороге М-15 Одесса — Рени в пределах населенного пункта Маяки сняты ограничения движения транспорта в обоих направлениях. Движение было временно остановлено 18 декабря после атак рф.

Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени

В пределах населенного пункта Маяки сняли ограничения движения транспорта в обоих направлениях на автодороге М-15 Одесса — Рени. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.  

Ограничения движения транспорта в обоих направлениях на автодороге М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест) в пределах населенного пункта Маяки — сняты. Движение возобновлено 

- сообщил Белошицкий. 

Напомним

18 декабря глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что после атак рф движение транспорта на трассе Одесса-Рени временно остановлено в обоих направлениях.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в УкраинеАвто
Алексей Белошицкий
Война в Украине
Олег Кипер
Бухарест
Одесса