Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання

Київ • УНН

 • 1754 перегляди

Сімейна лікарка Вікторія Дмитрук розповіла, що вакцинацію проти грипу найкраще проходити восени, щойно препарати з’являються в медзакладах. Імунітет формується за кілька тижнів і надійно захищає протягом усього сезону, тоді як природний імунітет після хвороби діє значно вужче.

Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання

Вакцинацію проти грипу найкраще проходити восени, щойно препарати з’являються в медзакладах. Імунітет формується за кілька тижнів і надійно захищає протягом усього сезону, тоді як природний імунітет після хвороби діє значно вужче. Про це журналісту УНН розповіла сімейна лікарка Поліклініки всієї сім’ї Odrex Вікторія Дмитрук.

Деталі

Грип - це не звичайна застуда. Хвороба починається раптово та гостро: різке підвищення температури виникає вже у перші години, а кашель, закладеність носа, біль у горлі та утруднене дихання - трохи пізніше. Небезпека грипу полягає не лише в тяжкому перебігу, а й у можливих ускладненнях, які можуть вразити серце, легені чи нирки.

Коли краще робити щеплення від грипу

За словами Дмитрук в Україні поставки вакцин проти грипу традиційно починаються восени - саме в цей період медзаклади отримують перші партії препаратів.

Вакцини проти грипу зазвичай надходять в Україну восени. Варто зробити щеплення одразу, як тільки вакцина з’явиться у вашій лікарні. Це дасть час (приблизно 1–3 тижні), щоб імунітет встиг сформуватися до початку поширення вірусу в країні

- каже лікарка.

Як довго зберігається імунітет після вакцинації

Імунітет після щеплення проти грипу зберігається на певний проміжок часу. Найвищий рівень антитіл формується через кілька тижнів після вакцинації й утримується в середньому від шести до дванадцяти місяців. Саме тому лікарі рекомендують робити щеплення щороку - щоб організм був готовий зустріти новий вірус будь-коли.

Варто враховувати й те, що вірус грипу постійно змінюється. Навіть якщо певна кількість антитіл у крові зберігається довше, їхня ефективність проти нових штамів знижується.

Рівень антитіл поступово зменшується протягом 6–12 місяців. Крім того, вірус може мутувати, тому найбільш ефективний захист – через 3 тижні після вакцинації протягом 6 місяців

- пояснює лікарка.

На запитання, чи діятиме під час нового епідеміологічного сезону вакцина, зроблена на початку року: у січні чи у лютому, лікарка порадила оновити вакцинування.

"Таке щеплення все одно корисне, бо грипом можна хворіти й у березні-травні. Але на наступний сезон потрібна нова вакцина, адже вірус постійно мутує. Саме тому щороку створюють нові вакцини, у назві яких вказані відповідні роки, наприклад: "Ваксігрип Тетра 2025/2026", - розповідає Дмитрук.

Чим відрізняється вакцина від грипу після вакцинації від природного імунітету

Природний імунітет після перенесеного грипу зазвичай формується лише проти конкретного штаму вірусу, яким людина хворіла, каже Дмитрук. Якщо в наступному сезоні циркулюватиме інший різновид грипу, наявний захист може виявитися недостатнім. Натомість вакцина містить кілька найбільш ймовірних штамів, які прогнозує ВООЗ, і дає ширший та більш передбачуваний захист.

Після хвороби організм "пам’ятає" лише той штам, яким ви перехворіли. Вакцина ж дає ширший і передбачуваний захист

- пояснила Дмитрук.

Вона додала, що всі вакцини, доступні в Україні, інактивовані - тобто містять лише частинки вірусу, які не здатні викликати хворобу. Завдяки цьому імунна система "знайомиться" з вірусом і вчиться його швидко розпізнавати. Коли справжній вірус потрапляє в організм, захист уже готовий і починає діяти одразу.

"Саме тому у вакцинованих людей грип зазвичай минає легше й швидше, адже організму не треба витрачати час на "вивчення ворога", - каже лікарка.

Доповнення

23 вересня МОЗ повідомило, що "перші 76 тисяч доз вакцини проти грипу найближчим часом надійдуть у продаж".

Медики додали, що партія вакцини корейського виробництва вже пройшла державний контроль якості та найближчим часом з’явиться у продажі в аптеках та медзакладах. Ще понад 100 тисяч доз французької вакцини перебувають на перевірці, після чого також надійдуть у продаж.

Всі вакцини в Україні проходять обов’язковий лабораторний контроль, і лише після позитивного висновку Держлікслужби можуть використовуватися для щеплень

- додали у МОЗ.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін прогнозує зростання захворюваності на COVID-19 наприкінці вересня – на початку жовтня. Водночас обмежувальні заходи та локдаун малоймовірні, оскільки показники значно нижчі, ніж торік.

Альона Уткіна

Здоров'я
Аптека
Всесвітня організація охорони здоров'я
Україна